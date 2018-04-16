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15:48 (мск), источник: РИА Крым

Экологи назвали самые чистые и загрязненные регионы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. По итогам «Второй крымской экологической экспедиции» эксперты отметили ряд положительных изменений на полуострове. Специалисты назвали самым благополучным регионом Ялту, а худшая ситуация, по их словам, сложилась в Бахчисарайском и Белогорском районах.

Источник: РИА "Новости"

Об этом экологи рассказали на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

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«Подготовлены 68 актов нарушений природоохранного законодательства и будут еще», — отметил председатель правления организации «Зеленый патруль», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин.

Сравнивая Крым в 2014 году и сегодня, специалисты отметили положительные моменты. Строительство трех водозаборов для частичного наполнения Северо-крымского канала, уменьшение мусора вдоль автомобильный трасс, полное прекращение незаконной добычи ракушечника, закрытие Белогорского мусорного полигона, перевод на газ мазутных котельных, благодаря чему воздух на ЮБК стал чище. Ученые также уверены, что строительство Крымского моста снизит техногенную нагрузку на экосистему Керченского пролива.

Однако были приведены «вопиющие факты загрязнения окружающий среды» вследствие аварии на винзаводе «Коктебель» и поломке канализационного насоса в Бахчисарайском районе.

«Наши специалисты могут с уверенностью говорить, что это были канализационные стоки, поверхностно-активные вещества и продукты гниения воды. В Бахчисарайском районе в селе Вилино канализация течет по улицам города с ноября 2017 года. На станции сломался насос», — сказал директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль», начальник первой и второй Крымской экспедиции Роман Пукалов.

По данным общественников, на ряд выявленных нарушений обратила внимание прокуратура Крыма, начав проверки. В частности, правоохранители заинтересовались незаконной работой карьера в селе Зуя Белогорского района.

28 марта с паромной переправы «Порт Кавказ» стартовала вторая экологическая экспедиция, организованная «Зеленым патрулем». На протяжении трех недель эксперты проводили проверки во всех регионах Крыма. Первая «экспедиция» общероссийской организации работала на полуострове в июне-июле 2014 года. В ходе нее были обследованы все районы Крыма и Севастополя, оценивалось качество питьевой воды, очистка коммунальных стоков, загрязнение атмосферного воздуха и почв, состояние заповедников и практика обращения с бытовыми отходами.

На данный момент Крым находится на 60-м месте в «Экологическом рейтинге субъектов РФ», составленном общественной организацией.

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