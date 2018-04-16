В Воронежской области начался сезон ландшафтных пожаров

Главное управление МЧС по Воронежской области попросило не сжигать мусор и траву на приусадебных участках, вблизи лесных массивов; не бросать непогашенную сигарету и спички. Необходимо своевременно очищать участки от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы. На открытых площадках рекомендуется не оставлять тару с легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а также баллоны со сжатым и сжиженными газами. Спасатели посоветовали жителям региона «прочесать граблями территорию по периметру дома и возле забора».

Российское законодательство предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности. Так, за разведение костров ближе 50 м от зданий и сооружений, бесконтрольное сжигание стерни (ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ) штраф для физических лиц до 1,5 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. рублей. За такое же нарушение в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается. Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный ущерб (более 250 тыс. рублей), виновнику грозит уголовная ответственность (ст. 168 УК РФ) и наказание до 1 года лишения свободы; если пожар привел к гибели (ч.2 ст. 219 УК РФ), то виновник может провести за решеткой до 5 лет.