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15:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области начался сезон ландшафтных пожаров

Сезон ландшафтных пожаров начался в Воронежской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в понедельник, 16 апреля. За сутки в регионе зафиксировали 97 возгораний. Общая площадь — 7,4 га.

Источник: РИА "Воронеж"

Главное управление МЧС по Воронежской области попросило не сжигать мусор и траву на приусадебных участках, вблизи лесных массивов; не бросать непогашенную сигарету и спички. Необходимо своевременно очищать участки от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы. На открытых площадках рекомендуется не оставлять тару с легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а также баллоны со сжатым и сжиженными газами. Спасатели посоветовали жителям региона «прочесать граблями территорию по периметру дома и возле забора».

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При возникновении ЧС необходимо позвонить по телефонам «112» или «101» или 8 (473)277−99−00.

Контекст

Российское законодательство предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности. Так, за разведение костров ближе 50 м от зданий и сооружений, бесконтрольное сжигание стерни (ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ) штраф для физических лиц до 1,5 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. рублей. За такое же нарушение в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается. Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный ущерб (более 250 тыс. рублей), виновнику грозит уголовная ответственность (ст. 168 УК РФ) и наказание до 1 года лишения свободы; если пожар привел к гибели (ч.2 ст. 219 УК РФ), то виновник может провести за решеткой до 5 лет.

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