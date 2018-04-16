Южноуральцам предлагают оживить фотографии военных лет

Стать участником проекта «Живая Победа» может каждый житель Южного Урала. Для этого необходимо найти в семейном альбоме фотографию времен 40-х годов. Если организаторы ее одобрят, вас пригласят на фотосессию. Реквизиторы подберут фон, мебель и одежду. Стилисты повторят макияж и прически военных лет, а фотографы переснимут карточку на ретро-камеру ФКД.

Посвященный Великой Отечественной войне проект реконструкции фотоснимков стартовал в прошлом году в Екатеринбурге. В 2018-ом к нему присоединились Челябинск и Магнитогорск. Оживляя старые фото, организаторы проекта, но только хотят соединить между собой два времени, но и отдать дань уважения победителям.