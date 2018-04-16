В Волгограде начинают отключать горячую воду

Источник: РИАЦ

Тепловые сети проверят на прочность. Первые тестовые мероприятия стартуют уже завтра, 17 апреля. Для их организации специалисты прекратят подачу горячей воды уже в полночь, в 00.00, а возобновят через три дня, в 24.00 даты, указанной как день восстановления горячего водоснабжения (ГВС).

«Концессии теплоснабжения» не исключают возможности вернуть комфорт раньше заявленного срока, но не обещают этого заранее.

Согласно графику компании, с 17 по 19 апреля ГВС лишат ряда адресов Тракторозаводского района:

• ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;

• набережная Волжской Флотилии — 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

• ул. Гороховцев — 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;

• ул. Грамши — 43, 45, 47, 49, 51;

• ул. Кастерина, 2, 4, 6;

• ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;

• ул. Менжинского — 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

• ул. Мясникова — 2, 8, 16;

• ул. Н. Отрады — 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;

• ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

В зону отключения попадают также детские сады №№ 305, 257, 376, 15, 347, 117, 331, 8, 372, 363, 387, 391; школы №№ 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей № 3, поликлиника № 9, детская поликлиника № 3, детский санаторий № 2 и стоматологическая поликлиника № 3.

Не минет чаша сия и несколько адресов Краснооктябрьского района. В списке отключений на 17—19 апреля значатся:

• ул. Депутатская — 4, 6, 9а, 11а, 15а;

• ул. Еременко — 142, 142а, 144, 146;

• ул. Пельше — 9, 11, 13, 15;

• ул. Таращанцев, 55, 61, 63;

• ул. Титова — 20а;

• Детские сады №№ 59, 60, 291

• Школа № 98

• Стоматологическая поликлиника № 6 (встроенное помещение на ул. Депутатской, 7).

Со вторника и до полуночи четверга без ГВС будут жить и потребители Дзержинского района. Первыми попадут в зону некомфорта следующие адреса:

• ул. 51-й Гвардейской Дивизии — 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39,40,42,44,46, 50, 52, 54, 56;

• ул. Восточно-Казахстанская — 6, 8, 10, 12, 14;

• ул. Гейне, 1а, 3а, 17а, 19, 21, 21а;

• ул. Ессентукская, 3, 19;

• ул. Историческая — 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142;

• ул. Колпинская — 1а, 1б, 9, 11;

• ул. Краснополянская — 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;

• ул. Кутузовская — 1, 9;

• ул. Полесская — 6;

• ул. Республиканская — 12, 14,16, 20, 22, 24;

• ул. Савкина — 2, 4, 6, 10, 12,14,16;

• ул. Толбухина — 9, 36, 38, 40;

• ул. Шекснинская — 8а, 10а, 12а, 16;

• ул. Панкратова — 60;

• ул. Фестивальная — 17.

Горячей воды не станет и в детских садах №№ 58, 266, 366, 341, 58/2, 290, 203, 105 и в школах №№ 97, 128, 101, 40, 128, а также в спортшколе.

Жителям трех улиц Центрального района горячую воду отключат послезавтра, 18 апреля, и вернут в полночь 20 апреля. ГВС прекратят потребителям, проживающим по адресам:

• ул. Новороссийской, 43;

• ул. Чапаева — 8, 10, 18.

Также без горячей воды придется работать детским садам №№ 155, 307.

Пять домов Ворошиловского района уже сегодня оставили без ГВС. Но отключение продлится всего один день. В числе объектов:

• ул. Буханцева — 20, 22

• ул. Воркутинская, 3

• ул. Липецкая — 3, 3а.

Хуже придется Кировскому району. Здесь время отключения от ГВС измеряется не тремя днями — завтра, 17 апреля будет прекращена подача горячей воды на несколько объектов, а восстановлена — только через две недели, 30 апреля.

Без горячей воды будут обходиться:

• Военный городок — 5, 6, 7, 8, 9, 10;

• пер. Тепличный — 308, 309.

Больше объектов по сравнению с остальными окажется в зоне отключений в Красноармейском районе. Сегодня, 16 апреля, на неделю, до 24 апреля 2018 года, лишили ГВС:

• ул. Куйбышева — 47, 47а, 49

• Детский сад № 388.

17 апреля 2018 года без горячей воды проведет больница № 10 (главный корпус и наркодиспансер).

На три дня, с 17 по 19 апреля, ГВС приостановят следующим потребителям:

• ул. 2-я Динамовская — 6а, 7;

• ул. 2-я Караванная — 37, 39, 41, 43, 21;

• ул. 2-я Штурманская — 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19;

• ул. 40 лет ВЛКСМ — 17а;

• ул. 50 лет Октября — 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а;

• ул. Бахтурова — 21, 23, 27, 29, 31;

• ул. Брестская — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;

• ул. Вучетича — 19, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22;

• ул. Гагринская — 1, 5, 7, 7а, 9;

• пр. Героев Сталинграда — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

• ул. Голубева — 1а, 3;

• ул. Гремячинская — 10а, 12а, 11, 18, 26, 28;

• ул. Зерноградская — 1а, 2, 3, 6, 8, 10;

• пр. Канатчиков — 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а;

• ул. Копецкого — 1а, 10;

• ул. Ломакина — 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 17, 15, 18, 20, 24а 1,1а;

• ул. Мачтозаводская — 122, 124;

• ул. Моцарта — 17а;

• ул. Николаевская — 4, 6, 11, 13, 15;

• ул. Панферова — 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14;

• ул. Пятиморская — 15, 37, 39, 41, 41а;

• ул. Российская — 5, 7, 2, 4, 10, 12, 14, 16;

• ул. Танеева — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

• ул. Саушинская — 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 30, 32, 41;

• ул. Светлоярская — 46;

• ул. Столетова — 43, 32, 34, 38, 44, 48, 50, 51, 53, 55, 2, 2а, 6;

• ул. Удмуртская — 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 45, 47а, 51, 69, 71, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 2, 4, 6, 14;

• ул. Фадеева — 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65, 63;

• ул. Якуба Коласа — 24.

Без горячей воды в течение трех дней, с 17 по 19 апреля 2018 года, будут работать стоматология № 12, больница № 16, детская поликлиника № 16, детская поликлиника № 24, больница № 24, отделение сестринского ухода, поликлиника № 24, № 1, школа № 38, школа № 113, филиал школы № 113, техникум, школа № 134, ДЮЦ, лицей № 4, ДЮСШ № 6, школа № 124, гимназия № 8, школа № 121, школа № 31, школа № 118, школа № 134, школа № 117, филиал школы № 117, детские сады №№ 330, 289, 135, 56, 163, 317, 309, 393, 324, 282, 223, 367, 301, 295, 307, 285, 279, 274, 264, 249, 250, 161, 256, 126, 301, 295, 326.

На сутки, 18 апреля, от ГВС отключат.

• пос. Южный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

• Казачий кадетский корпус им. Недорубова;

• детский сад № 349.

С 19 по 20 апреля горячей воды не будет у потребителей, проживающих по адресам:

• ул. Водников — 12а

• ул. Черепановых — 3.

Также в зоне отключения от ГВС на это время значится детский сад № 221.