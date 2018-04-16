Центр и север Волгограда на день оставят без газа

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», 26 апреля с 6:00 до 21:00 будет приостановлена подача газа по следующим адресам:

— В Центральном районе без газа останутся дома по проспекту Ленина 53, 55, а также с дома № 56 до дома № 70б, а также дом с адресом проспект Ленина, 78а.

— Дома по улице Глазкова с номерами 4, 5, 13, 15, 23 и 23а, 27.

— Дома по четной стороне улицы Дымченко с № 8 до № 20 за исключением Дымченко, 16.

— Чуйкова, 71.

— В Краснооктябрьском районе без газа останутся дома по улице 2-я Горная, 1, 5, 7, 9.

— 2-я Малая с дома № 5 до дома № 13, а также дом № 27.

— Улица Малая, дома № 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 12/1, 13, 15.

— Улица Обороны Одессы, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12; и дом № 2 по Малому переулку.

Кроме того, отключение газа коснется домов № 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 24, 26 по улице Касимовской и домов 1, 2, 3, 3а, 3/3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11а, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25а, 26, 27, 30, 31, 31а, 31/1 по улице Стрелковой.

Без голубого топлива останется улица Снайперская, дома с 1 по 37 и дома с 1 по 68 по улице Технической, улица Кубинская с дома № 1 до дома № 88 и Черноярская от дома № 2 до дома № 100.

Кроме того, ограничение в подаче газа коснется улиц Обороны Севастополя с 1 по 77 дом и дома № 42 и 49 по улице Обороны Ленинграда.

Технические работы на газовых магистралях затронут дома № 18, 39, 41, 45, 47, 49 по переулку Транспортному и дома по улице Волочаевской от дома № 1 до дома № 60, дома № 3 и 9 по переулку Волочаевскому и № 5а, 5б, 6, 8, 10, 22 по улице 2-я Волочаевская.

Также не будет газа в домах 1 — 62 по улице Мичурина, доме № 26 по улице Лермонтова и домах № 10, 12, 20 по улице 2-я Лермонтова, строениях 1, 5, 7, 13 по улице Ушинского, 2, 3, 5, 7, 8 в переулке Мамаевском.

Дома с 9 по 44 на улице Мамаевской также будут на день отключены от газоснабжения. Временные неудобства придется испытать жителям улицы Чайковского, живущим в домах от № 1 до № 38, и в доме № 14 по улице Возрождения.