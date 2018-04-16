Кратковременные дожди пройдут в Беларуси на Радуницу
Во всех регионах страны ожидается переменная облачность, местами возможны грозы.
Во всех регионах страны ожидается переменная облачность, местами возможны грозы.
МИНСК, 16 апр — Sputnik. Кратковременные дожди пройдут на всей территории Беларуси 17 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во всех регионах страны будет переменная облачность. Ночью в некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей, а также на
В ночное время прогнозируется южный ветер, переходящий днем в
Ночью и утром столбик термометра покажет от +8..+14°C. В дневное время воздух прогреется на
В Минске на Радуницу будет кратковременный дождь, возможна гроза. Южный ветер достигнет скорости 4−9 метров в секунду, а температура воздуха днем поднимется до +10..+12°C.