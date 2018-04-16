Кратковременные дожди пройдут в Беларуси на Радуницу

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Кратковременные дожди пройдут на всей территории Беларуси 17 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Во всех регионах страны будет переменная облачность. Ночью в некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей, а также на северо-западе Минской области пройдут кратковременные дожди. В утренние часы ожидается небольшой туман. Кратковременные осадки ожидаются и в дневное время на большей части Беларуси, кроме того, местами возможны грозы.

В ночное время прогнозируется южный ветер, переходящий днем в северо-западный умеренный. Во время гроз возможны порывы.

Ночью и утром столбик термометра покажет от +8..+14°C. В дневное время воздух прогреется на северо-западе республики до +16°C, в юго-восточных регионах до +26°C.