Исекешев рассказал о системе распознавания лиц в Астане
Столичный ситуационный центр посетили аким Астаны Асет Исекешев и председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Столичный ситуационный центр посетили аким Астаны Асет Исекешев и председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Как сообщили в
Здесь же приводится статистика о снижении количества преступлений.
«Повысилась транспортная дисциплина водителей. Помимо этого, удалось раскрыть более 500 уголовных преступлений. В их числе четыре убийства», — сказал Асет Исекешев.
По данным акимата, сейчас идет работа по внедрению системы распознавания лиц во всех общественных местах. При этом отмечается, что эта система может значительно помочь работе полицейских.
«В случае ЧП, массовой драки стражи порядка могут посредством гаджетов увидеть, что происходит на месте событий. Это позволяет оценить обстановку и действовать более эффективно. Кроме того, сегодня система может автоматически определять злостных нарушителей и должников», — говорится в сообщении.
По данным сайта акимата, Тимур Кулибаев дал положительную оценку системе и пообещал оказать содействие в установке камер на территориях частного бизнеса.