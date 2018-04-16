В Омске начали отмывать мосты и подземные переходы

Источник: Om1.ru

Омск продолжают активно приводить в порядок. Накануне омские дорожные службы начали отмывать Ленинградский мост. Всего же запланировано убрать 42 объекта, среди них мосты, путепроводы, подземные переходы, а также подпорная стена на улицах Гагарина и Бударина.

Алексей Попов, главный инженер предприятия «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства»:

— Наши работники уже приступили к помывке подземных пешеходных переходов. В частности, первичные работы выполнены в подземных переходах по улицам Щербанева, Валиханова, у Торгового центра, Сибзавода.