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15:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омске начали отмывать мосты и подземные переходы

Всего запланировано очистить 42 объекта по городу.

Источник: Om1.ru

Омск продолжают активно приводить в порядок. Накануне омские дорожные службы начали отмывать Ленинградский мост. Всего же запланировано убрать 42 объекта, среди них мосты, путепроводы, подземные переходы, а также подпорная стена на улицах Гагарина и Бударина.

Алексей Попов, главный инженер предприятия «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства»:

 — Наши работники уже приступили к помывке подземных пешеходных переходов. В частности, первичные работы выполнены в подземных переходах по улицам Щербанева, Валиханова, у Торгового центра, Сибзавода.

Отметим, что под риском оказаться затопленными было 12 подземных переходов Омска. Однако ожидаемого подтопления не зафиксировано.

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