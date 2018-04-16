В Уфе планируют провести реконструкцию стадиона «Строитель»

«Этот сезон для меня стал, наверное, самым удачным в профессиональной карьере мотогонщика, — сказал Дмитрий Колтаков на пресс-конференции в агентстве “Башинформ”. — Эти же титулы я завоевал и в прошлом сезоне, но в этот раз стал чемпионом мира досрочно, на девятом этапе».