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17:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе планируют провести реконструкцию стадиона «Строитель»

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Уфимские мотогонщики завершили сезон на мажорной ноте. Представитель «Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова» Дмитрий Колтаков в этом году стал трехкратным чемпионом мира по ледовому спидвею. Еще один воспитанник уфимской школы Никита Богданов завоевал «бронзу» европейских заездов.

«Этот сезон для меня стал, наверное, самым удачным в профессиональной карьере мотогонщика, — сказал Дмитрий Колтаков на пресс-конференции в агентстве “Башинформ”. — Эти же титулы я завоевал и в прошлом сезоне, но в этот раз стал чемпионом мира досрочно, на девятом этапе».

По словам заслуженного мастера спорта России по мотогонкам на льду, председателя правления ЦТВС им. Г. Ф. Кадырова Николая Красникова, в минувшем сезоне финансирование ледового спидвея в Башкирии улучшилось.

«В этом сезоне в Уфе прошли два российских этапа. Болельщики массово пришли поддержать наших воспитанников. Что касается будущего, то мы планируем провести реконструкцию стадиона «Строитель», — сказал заместитель министра спорта и молодежной политики РБ Павел Муслимов.

По данным агентства «Башинформ», проектно-сметную документацию запланировано утвердить в четвертом квартале 2018 года.

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