В Уфе планируют провести реконструкцию стадиона «Строитель»

«Этот сезон для меня стал, наверное, самым удачным в профессиональной карьере мотогонщика, — сказал Дмитрий Колтаков на пресс-конференции в агентстве “Башинформ”. — Эти же титулы я завоевал и в прошлом сезоне, но в этот раз стал чемпионом мира досрочно, на девятом этапе».
По словам заслуженного мастера спорта России по мотогонкам на льду, председателя правления ЦТВС им. Г. Ф. Кадырова Николая Красникова, в минувшем сезоне финансирование ледового спидвея в Башкирии улучшилось.
«В этом сезоне в Уфе прошли два российских этапа. Болельщики массово пришли поддержать наших воспитанников. Что касается будущего, то мы планируем провести реконструкцию стадиона «Строитель», — сказал заместитель министра спорта и молодежной политики РБ Павел Муслимов.
По данным агентства «Башинформ», проектно-сметную документацию запланировано утвердить в четвертом квартале 2018 года.