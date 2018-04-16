Краснокнижные дикие тюльпаны расцвели в донском заповеднике

Ростовские СМИ обрадовали ростовчан: первые дикие тюльпаны распустились в минувшую субботу. Сотрудники ростовского заповедника отмечают, что кроме «лазориков» начали распускаться и тюльпаны Биберштейна. Всех жителей региона, чувствительных к краскам природы, приглашают полюбоваться на тюльпанные поля. 21 апреля в заповеднике состоится фестиваль «Воспетая степь», где цветами смогут насладиться все желающие.