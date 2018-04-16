Первое исламское интернет-радио появилось в Крыму

«Для Крыма это пока еще новинка, которая, по мнению организаторов, найдет своего слушателя и займет достойное место в сетке интернет-вещания», — отмечает ДУМК.

Идея создания исламского интернет-радио в регионе возникла давно. «Около года длился процесс определения контента, подготовки программ, прослушивания, техническая работа», — говорится в пресс-релизе.

Над созданием радио трудилась команда Духовного управления мусульман Крыма.

Сотрудники муфтията подготовили цикл разных программ и рубрик.

Так, на радио расскажут об исламе и образе жизни мусульман. В программе — около полусотни передач, они транслируются на русском и крымскотатарском языках.

«В перспективе планируются прямые включения с пятничных намазов и хутб, а также других религиозных мероприятий», — сообщает ДУМК.

В сетке вещания появятся также уроки крымскотатарского, арабского и английского языков, рассказы о путешествиях, интересных фактах и новинках в области науки и техники, советы психологов и сказки для детей.

«Ирфан» можно слушать в онлайн режиме на сайте крымского муфтията, кроме того, разработано мобильное приложение.