Первое исламское интернет-радио появилось в Крыму
16 апреля.
16 апреля.
«Для Крыма это пока еще новинка, которая, по мнению организаторов, найдет своего слушателя и займет достойное место в сетке интернет-вещания», — отмечает ДУМК.
Идея создания исламского
Над созданием радио трудилась команда Духовного управления мусульман Крыма.
Сотрудники муфтията подготовили цикл разных программ и рубрик.
Так, на радио расскажут об исламе и образе жизни мусульман. В программе — около полусотни передач, они транслируются на русском и крымскотатарском языках.
«В перспективе планируются прямые включения с пятничных намазов и хутб, а также других религиозных мероприятий», — сообщает ДУМК.
В сетке вещания появятся также уроки крымскотатарского, арабского и английского языков, рассказы о путешествиях, интересных фактах и новинках в области науки и техники, советы психологов и сказки для детей.
«Ирфан» можно слушать в онлайн режиме на сайте крымского муфтията, кроме того, разработано мобильное приложение.
Ирфан — особый вид сакрального знания о том, каким должен быть истинный мусульманин, и о том, как достичь близости к Аллаху.