В центре «Велес» впервые спасают ежика, пострадавшего от пожара
Малыш был в траве, которую подожгли.
Малыш был в траве, которую подожгли.
Каждый год одно и тоже: сотрудники МЧС предупреждают жителей Петербурга и Ленобласти, что сухую траву сжигать нельзя, а те как будто их не слышат. А ведь от такого безответственного поведения страдают все.
— Первый раз, но и до нас дошли негативные результаты сжигания травы, — рассказали в карантинном центре помощи диким животным «Велес». — Поступил с пожара ежик с оплавленными иголками.
Состояние ежа ветеринары оценивают как тяжелое. Сотрудники «Велеса» просят горожан задуматься.
— Некоторые птицы уже строят гнезда, делают кладки, — говорят в «Велесе». — Другие в траве ищут корм. Выжигая траву, мы вредим всему живому миру. Лишаем их дома, кормовой базы и потомства!
Тем, кому не жалко природу, напомним размер что за сжигание сухой травы и разведение костра полагаются штрафы. А если пострадает человек или