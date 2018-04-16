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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре «Велес» впервые спасают ежика, пострадавшего от пожара

Малыш был в траве, которую подожгли.

Каждый год одно и тоже: сотрудники МЧС предупреждают жителей Петербурга и Ленобласти, что сухую траву сжигать нельзя, а те как будто их не слышат. А ведь от такого безответственного поведения страдают все.

— Первый раз, но и до нас дошли негативные результаты сжигания травы, — рассказали в карантинном центре помощи диким животным «Велес». — Поступил с пожара ежик с оплавленными иголками.

Состояние ежа ветеринары оценивают как тяжелое. Сотрудники «Велеса» просят горожан задуматься.

— Некоторые птицы уже строят гнезда, делают кладки, — говорят в «Велесе». — Другие в траве ищут корм. Выжигая траву, мы вредим всему живому миру. Лишаем их дома, кормовой базы и потомства!

Тем, кому не жалко природу, напомним размер что за сжигание сухой травы и разведение костра полагаются штрафы. А если пострадает человек или чье-то имущество, то еще и уголовное наказание.

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