Сбой произошел в системе ГЛОНАСС
Система ГЛОНАСС временно перестала предоставлять потребителям корректирующую информацию через спутниковый канал связи
Система ГЛОНАСС временно перестала предоставлять потребителям корректирующую информацию через спутниковый канал связи
Об этом сообщает сайт Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).
СДКМ является специальным дополнением к ГЛОНАСС. В систему входят три спутника системы «Луч» и сеть наземных размещенных в России и за рубежом станций приема и передачи информации. СДКМ круглосуточно мониторит состояние спутников ГЛОНАСС и корректирует их работу, передает информацию потребителям. Точность позиционирования ГЛОНАСС в Москве без использования СДКМ составляет 3,1 м, а с ней — в десять раз выше.
В орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 25 спутников, 23 из которых используются по назначению, один находится на испытании, а один — на техобслуживании.
ГЛОНАСС — спутниковая навигационная система, разработанной в России изначально в военных целях. В гражданской сфере она также широко применяется в контроле передвижения транспорта и мониторинге инфраструктуры. За развитие системы отвечает государственная корпорация Роскосмос, напоминает телеканал «360».