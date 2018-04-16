Сбой произошел в системе ГЛОНАСС

Об этом сообщает сайт Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).

СДКМ является специальным дополнением к ГЛОНАСС. В систему входят три спутника системы «Луч» и сеть наземных размещенных в России и за рубежом станций приема и передачи информации. СДКМ круглосуточно мониторит состояние спутников ГЛОНАСС и корректирует их работу, передает информацию потребителям. Точность позиционирования ГЛОНАСС в Москве без использования СДКМ составляет 3,1 м, а с ней — в десять раз выше.

В орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 25 спутников, 23 из которых используются по назначению, один находится на испытании, а один — на техобслуживании.