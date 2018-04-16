В Алматы и трех областях объявлено штормовое предупреждение

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Отмечается, что пики половодья пройдены в Карагандинской, Актюбинской и Костанайской областях Казахстана. По данным снимков дистанционного зондирования земли и гидрометеорологических станций, объем влагозапасов в этих областях существенно сократился и по состоянию на 13 апреля площадь устойчивого снежного покрова составляет 0−7 процентов, в основном в лощинах, оврагах, лесопосадках. Уровень воды в реках Карагандинской, Актюбинской и Костанайской областей понижается.
В Костанайской области дальнейшее изменение водности и повышение уровня воды на реках будут определяться водохозяйственными режимами работы водохранилищ, расположенных на территории Российской Федерации.