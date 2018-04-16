В Алматы и трех областях объявлено штормовое предупреждение

« 17—19 апреля на реках Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей, 18 апреля в Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидаются формирование местного склонового стока, подъемы уровней воды, разливы и подтопления», — сообщили синоптики.

Отмечается, что пики половодья пройдены в Карагандинской, Актюбинской и Костанайской областях Казахстана. По данным снимков дистанционного зондирования земли и гидрометеорологических станций, объем влагозапасов в этих областях существенно сократился и по состоянию на 13 апреля площадь устойчивого снежного покрова составляет 0−7 процентов, в основном в лощинах, оврагах, лесопосадках. Уровень воды в реках Карагандинской, Актюбинской и Костанайской областей понижается.