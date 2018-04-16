В Омской области детей перевозили с грубыми нарушениями ПДД

15 апреля около 8:45 часов на 13 км трассы Омск — Нижняя Омка инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус ГАЗ-А64, в котором ехала группа детей. Школьников организованно перевозили из поселка Береговой в Кормиловку. В салоне находились 16 человек. При этом выяснилось, что у 33-летнего водителя не было разрешения на соответствующую перевозку.

Также в машине не оказалось тахографа (прибора, регистрирующего скорость, маршрут и режим труда и отдыха водителя). Кроме того, обнаружились и технические неполадки, сообщили в УГИБДД по Омской области.

В результате на водителя составили сразу три протокола: за выход в рейс без тахографа, за нарушение правил перевозки детей, а также по статье «Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством».

Отметим, за первые два нарушения предусмотрены штрафы до 3 тысяч рублей, да третье — в 500 рублей.

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