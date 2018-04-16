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17:38 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области детей перевозили с грубыми нарушениями ПДД

На неисправном автобусе без разрешения и тахографа в другой район везли 16 школьников.

15 апреля около 8:45 часов на 13 км трассы Омск — Нижняя Омка инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус ГАЗ-А64, в котором ехала группа детей. Школьников организованно перевозили из поселка Береговой в Кормиловку. В салоне находились 16 человек. При этом выяснилось, что у 33-летнего водителя не было разрешения на соответствующую перевозку.

Также в машине не оказалось тахографа (прибора, регистрирующего скорость, маршрут и режим труда и отдыха водителя). Кроме того, обнаружились и технические неполадки, сообщили в УГИБДД по Омской области.

В результате на водителя составили сразу три протокола: за выход в рейс без тахографа, за нарушение правил перевозки детей, а также по статье «Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством».

Отметим, за первые два нарушения предусмотрены штрафы до 3 тысяч рублей, да третье — в 500 рублей.

Главная новость по теме После ДТП со школьным автобусом и поездом в Омской области прошли проверки.

Напомним, год назад в Нововаршавском районе «Газель» с детьми попала под поезд на железнодорожном переезде. Водитель по невыясненным обстоятельствам проехал на красный свет. Погибли он сам и сопровождавшая школьников женщина. Восемь из десяти ребят были госпитализированы. После этого власти обещали ужесточить контроль над безопасностью при организованных перевозках детей.

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