Лучших работодателей наградят в Нижегородской области

17 апреля в 18.30 в Нижнем Новгороде в Premio centre заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Игорь Сазонов примет участие в торжественной церемонии вручения HR-премии «Работодатель года».

Как сообщили в региональном минпроме, лучшие работодатели будут названы в различных сферах: FMCG и b2b, HoReCa и ритейл, среди крупных производственников и малого бизнеса. Кроме того, на церемонии вручат награды в номинациях «Лучший HR-проект года — 2017», «Социальный проект года — 2017», «HR-имя».

Конкурс проводится уже в 5 раз и позволяет выявлять лучшие HR-практики на нижегородских предприятиях.

За 4 года в конкурсном отборе приняли участие около 200 компаний, а награды получили более 40 предприятий и организаций. Среди них ПАО «Сбербанк», ОАО «Нижфарм», ОАО «НБД-Банк», ЗАО «Банк ВТБ 24», ОАО «Нижегородский водоканал», ПВО «Алмаз-Антей», компания «Сибур-ЦОБ», ОАО «Ростелеком», компания KPMG, ОАО «Теплоэнерго», ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ОАО «МагаФон», ООО Unilin, ЗАО «Гринатом».

HR-Премия «Работодатель года-2017» проводится при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.