Дорожные службы начали круглосуточно мыть городские магистрали

Источник: Аргументы и факты

В связи с плюсовой температурой воздуха по ночам в Петербурге дорожники перешли на круглосуточную мойку дорог и тротуаров, раньше это было невозможно из-за минуса по ночам, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

За неделю работы было вывезено порядка 8,5 тысяч тонн грязи и почти 1 тысяча тонн мусора. Использовано 50 тысяч кубических метров воды, для чистки проезжих частей и тротуаров за неделю задействовали 7,6 тысяч смен технических средств, работники завершили более 10 тысяч смен.