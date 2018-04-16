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17:37 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Дорожные службы начали круглосуточно мыть городские магистрали

Мыть Петербург беспрерывно помогает плюсовая температура.

Источник: Аргументы и факты

В связи с плюсовой температурой воздуха по ночам в Петербурге дорожники перешли на круглосуточную мойку дорог и тротуаров, раньше это было невозможно из-за минуса по ночам, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

За неделю работы было вывезено порядка 8,5 тысяч тонн грязи и почти 1 тысяча тонн мусора. Использовано 50 тысяч кубических метров воды, для чистки проезжих частей и тротуаров за неделю задействовали 7,6 тысяч смен технических средств, работники завершили более 10 тысяч смен.

В воскресенье, 15 апреля, дорожники зачистили 4-ю и 5-ю линии ВО, ул. Кораблестроителей, Большую Пушкарскую улицу, Константиновский проспект, проспект Обуховской обороны, улицы Некрасова, Инженерную, Пестеля, переулок Радищева, улицу Типанова, проспект Славы, Днепропетровскую улицу и Растанный переулок, Серебряков переулок, Тихорецкий проспект, улицу Карбышева, Литовскую улицу и другие. Сегодня работа идет на Ярославской улице, набережной Мойки, в Кузнечном переулке, на Апрельской улице, улице Дыбенко, Товарищеском проспекте, Краснопутиловской улице, проспекте Маршала Захарова, Петергофском шоссе, улице Покрышева, 1-м Муринском проспекте и многих других магистралях — улицы моют во всех районах города.

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