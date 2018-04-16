Летом плата за парковки в центре Перми вырастет до 20 рублей в час

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу гостем студии радио «Комсомольская правда» был начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кисс. В эфире передачи «Картина дня» (выходит каждый будний день в 17.00 на волне 96,6 FM) он рассказал, что ждет летом пермских автомобилистов.

— Мы подали в администрацию Перми предложение — увеличить с 1 июня плату за парковки на 5 рублей — до 20 рублей в час, — рассказал Максим Кисс. — Если пиковая заполняемость парковок превышает 90 процентов, то это влечет увеличение тарифа на 5 рублей.

По словам Максима Кисса, «парковочные правила» написаны таким образом, чтобы тариф «поддерживал» в пиковые часы 10 — 20 процентов свободных парковочных мест.

— Человек, приехав на парковку, всегда должен найти, где припарковать свой автомобиль, — говорит он. — Но и парковки не должны пустовать. По замерам, которые мы сделали этой весной, выходит: в пиковые часы платные парковки в центре Перми заполняются на 92 процента, а в среднем в течение дня — на 76 процентов. Так что предложение о повышении платы назрело.

— С 10 мая до 31 августа будет ограничено движение по Коммунальному мосту, он встанет на ремонт, — продолжил Максим Кисс. — В прошлом году мост немного подлатали, но на нем уже видна арматура защитного покрытия. Поэтому ремонтных работ не избежать.

Как будет организовано движение?

— На мосту будет меняться не только верхний слой дорожного покрытия, но и нижний, защитный слой, — объяснил Максим Кисс. — Во время ремонта будет закрываться половина моста: на двух полосах будет идти ремонт, по двум другим будет двигаться транспорт — по одной из центра города, по другой в город.

Можно ли как-то разгрузить коммунальный мост на время ремонта?