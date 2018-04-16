Вениамин Кондратьев провел краевой Совбез в Мостовском районе

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, на майские праздники на Кубань приедет большое количество туристов. Это двойная ответственность не только за безопасный отдых жителей, но и гостей края. В регионе созданы больше 400 резервных групп из казаков для немедленного реагирования на экстренные ситуации.