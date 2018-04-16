Вениамин Кондратьев провел краевой Совбез в Мостовском районе
Более 7,5 тыс. полицейских и казаков будут следить за порядком во время майских праздников. Обеспечение безопасности в эти дни 16 апреля обсудили на краевом Совете безопасности.
Более 7,5 тыс. полицейских и казаков будут следить за порядком во время майских праздников. Обеспечение безопасности в эти дни 16 апреля обсудили на краевом Совете безопасности.
Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, на майские праздники на Кубань приедет большое количество туристов. Это двойная ответственность не только за безопасный отдых жителей, но и гостей края. В регионе созданы больше 400 резервных групп из казаков для немедленного реагирования на экстренные ситуации.
Также по поручению Вениамина Кондратьева под контролем правоохранителей, сотрудников МЧС и глав муниципалитетов должны быть все популярные места отдыха.