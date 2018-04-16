Благоустройство территории Республиканского онкодиспансера обсудили на рабочей встрече в Казани

Источник: Город Казань.KZN.RU

Они рассмотрели три концепции, в разработке которых принимали участие студенты и преподаватели КГАСУ, а также архитекторы бюро «Архитектурный десант».

Участники рабочей встречи осмотрели часть территории Республиканского онкологического диспансера, прошли от лечебно-диагностического корпуса 2 к поликлинике, блоку «И» лечебно-диагностического корпуса 1, пансионату, центру ядерной медицины. Сейчас территория медучреждения составляет 9,5 га. Главврач медучреждения Ильдар Хайруллин рассказал о том, что в будущем планируется передача онкодиспансеру территории и здания Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, который, в свою очередь, должен переехать в новый корпус на ул. Шаляпина. После этого территория онкодиспансера увеличится до 14 га.

И. Хайруллин обратил внимание, что комплекс онкодиспансера строился с 70-х годов и вводился поэтапно. «Сейчас, когда создана принципиальная определенная концептуальная модель, нам хочется кроме медицинской и технологической составляющей, помещений, где проводятся лечебно-диагностические мероприятия, привести в порядок и прилегающую, так называемую исцеляющую среду, — отметил главврач медучреждения. — Это нужно, чтобы наши пациенты и их родственники, приезжая сюда, испытывали чувство комфорта, уважения к ним, имели бы зоны для отдыха, встреч с родными, близкими. Все это должно быть решено в рамках единой концепции, аналогичной или лучшей тех, что представлены в других странах». По словам Ильдара Хайруллина, помимо оказания качественных медицинских услуг для пациентов и сопровождающих их родных и близких важны такие факторы, как удобный подъезд к медучреждению, наличие парковки, дорожек, удобная навигация и т. д.

К слову, как сообщил градоначальнику главврач онкодиспасера, ежедневно в поликлинику обращаются от 800 до 1 тыс. пациентов, с каждым из пациентов приходит как минимум один родственник или сопровождающий. Всего все корпуса медучреждения посещают около 2,5 тыс. пациентов в день. В год через поликлинику проходят 360 тыс., через стационар — 24 тыс. пациентов.

«В онкодиспансере реализован уникальный для России опыт, когда онкологические пациенты экстренно поступают в диспансер», — отметил Ильдар Хайруллин.

В конце прошлого года он обратился к помощнику Президента Татарстана с просьбой рассмотреть возможность благоустройства территории диспансера в рамках программы по обустройству общественных пространств и формированию комфортной городской среды. После этого была начата работа по созданию архитектурной концепции развития комплекса РКОД. В рамках этой работы был организован трехдневный семинар, на котором несколько команд защищали свои проекты, а в качестве экспертов помимо главврача онкодиспансера выступили лечащие врачи, психологи, пациенты и члены общественных групп. По итогам воркшопа эксперты одобрили 3 концепции, в разработке которых принимали участие студенты и преподаватели КГАСУ, а также архитекторы бюро «Архитектурный десант». Все принципиальные решения и идеи в результате были собраны в отдельный альбом — с ними и ознакомились участники рабочей встречи.

Например, предложено дорогу вдоль онкодиспансера сделать пешеходной, а ту, что проходит вдоль железнодорожных путей, расширить и из односторонней превратить в дорогу с двусторонним движением. Кроме того, предполагается увеличить количество парковочных мест, создать зеленые зоны. Главврач онкодиспансера также обратил внимание на то, что сейчас медучреждение находится на достаточном удалении от остановок общественного транспорта, поэтому можно было бы рассмотреть возможность его подведения ближе. К слову, напомним, что в этом году запланировано строительство пешеходного перехода по ул.8 Марта через железнодорожные пути.

Ведущий архитектор бюро «Архитектурный десант» Анастасия Яременко, которая презентовала идеи главе города, отметила, что проект-предложение по созданию пациентоориентированной окружающей среды, который бы включал функциональные, архитектурные, дизайнерские, градостроительные решения и благоустройство, мог бы стать пилотным проектом не только для Татарстана, но и для России.

Проект предполагал бы современные технологии и новый подход к лечению и обращению с пациентами. По словам Анастасии Яременко, основная идея предлагаемой концепции заключается в том, что пациент не должен быть изолирован и продолжал вести ту жизнь, которая у него была до болезни, чтобы он мог общаться, встречаться с родственниками, заниматься творчеством и спортом. Например, в спортивном блоке могли бы быть созданы условия как для врачей, так и пациентов, которые посещают занятия по лечебной физкультуре. А в творческой зоне могла бы расположиться библиотека, зал для различных мероприятий, в частности, музыкальных концертов.

Стоит отметить, что уже сейчас по европейскому опыту в онкодиспансере еженедельно в одном из корпусов проходят концерты, на которых выступают как профессиональные артисты, так и студенты. Помощь в организации этих мероприятий оказывают волонтеры. По словам заместителя главного врача по организационно-методической работе Владимира Жаворонкова, пациенты положительно отзываются о таких концертах, где они могут выплеснуть свои эмоции, и говорят о том, что это помогает во время лечения.

Среди других идей — строительство реабилитационного центра, инфоцентра, где помимо всего прочего, можно было бы узнать о лечении заболеваний, используемых технологиях и т. д. и благодаря которому удалось бы снять часть нагрузки с поликлиники, объединение для удобства пациентов и персонала всех корпусов онкодиспансера переходами, расширение входных групп, создание зимних садов и рекреационных блоков и т. д. Работа над проектом комплексного развития комплекса онкодиспансера будет продолжена.