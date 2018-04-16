Мэрия: отопление в Воронеже могут выключить через 2 дня

Источник: РИА "Воронеж"

Отопление в Воронеже могут отключить в среду, 18 апреля. Уже три дня держится среднесуточная температура +8 градусов, а для окончания отопительного сезона нужно пять дней, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе администрации города в понедельник, 16 апреля.

В Воронежском гидрометцентре уточнили, что к концу недели в регионе обещают небольшое похолодание. Неизвестно, продержится ли теплая погода пять суток подряд и успеют ли коммунальщики отключить отопление.

— Остаток недели будет прохладным. Ночью температура может опускаться до +2 градусов, а днем — до +10 градусов по Цельсию, — рассказал главный метеоролог региона Александр Сушков.

В мэрии напомнили, что жители многоэтажек имеют право сами решать, когда закончится отопительный сезон. Для этого после общего собрания жильцов нужно выйти с инициативой в управляющую организацию и попросить о досрочном прекращении отопительного периода.