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16:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия: отопление в Воронеже могут выключить через 2 дня

Уже трое суток держится среднесуточная температура +8.

Источник: РИА "Воронеж"

Отопление в Воронеже могут отключить в среду, 18 апреля. Уже три дня держится среднесуточная температура +8 градусов, а для окончания отопительного сезона нужно пять дней, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе администрации города в понедельник, 16 апреля.

В Воронежском гидрометцентре уточнили, что к концу недели в регионе обещают небольшое похолодание. Неизвестно, продержится ли теплая погода пять суток подряд и успеют ли коммунальщики отключить отопление.

— Остаток недели будет прохладным. Ночью температура может опускаться до +2 градусов, а днем — до +10 градусов по Цельсию, — рассказал главный метеоролог региона Александр Сушков.

В мэрии напомнили, что жители многоэтажек имеют право сами решать, когда закончится отопительный сезон. Для этого после общего собрания жильцов нужно выйти с инициативой в управляющую организацию и попросить о досрочном прекращении отопительного периода.

В администрации также напомнили, что отопительный сезон заканчивается после пяти дней, когда среднесуточная температура наружного воздуха была выше 8 градусов по Цельсию. Тогда отопление отключают на следующий день. Такие правила установлены постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года — «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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