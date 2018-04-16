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18:25 (мск), источник: Publika.md

Найдена новая опасность обезболивающих

Ученые Эдинбургского университета в Великобритании выяснили, что прием парацетамола и ибупрофена во время беременности наносит вред репродуктивной системе плода.

Исследователи оценили влияние парацетамола и ибупрофена на образцы тканей тестикул и яичников человеческих зародышей.

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Оказалось, что в биологических образцах, которые подвергались воздействию одного из двух препаратов в течение недели, уменьшилось количество клеток зародышевой линии, которые являются предшественниками половых гамет (сперматозоидов и яйцеклеток).

Парацетамол способствовал уменьшению количества зародышевых клеток на 40 процентов, ибупрофен — на 50 процентов. По словам ученых, в результате у девочек может сократиться количество яйцеклеток, что приведет к преждевременному наступлению менопаузы, которая в норме бывает у женщин 49−52-летнего возраста. У мальчиков изменения в тестикулярной ткани способствуют гипосперматогенезу — недостаточному производству сперматозоидов.

Результаты экспериментов с участием крыс, которым пересадили кусочки человеческой ткани, состоящей из мужских зародышевых клеток, показали, что прием парацетамола в течение дня снижало количество сперматозоидов на 17 процентов, передаёт Лента.Ru.

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