Найдена новая опасность обезболивающих

Исследователи оценили влияние парацетамола и ибупрофена на образцы тканей тестикул и яичников человеческих зародышей.

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Оказалось, что в биологических образцах, которые подвергались воздействию одного из двух препаратов в течение недели, уменьшилось количество клеток зародышевой линии, которые являются предшественниками половых гамет (сперматозоидов и яйцеклеток).

Парацетамол способствовал уменьшению количества зародышевых клеток на 40 процентов, ибупрофен — на 50 процентов. По словам ученых, в результате у девочек может сократиться количество яйцеклеток, что приведет к преждевременному наступлению менопаузы, которая в норме бывает у женщин 49−52-летнего возраста. У мальчиков изменения в тестикулярной ткани способствуют гипосперматогенезу — недостаточному производству сперматозоидов.