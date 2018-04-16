Самые зарабатывающие чиновники и парламентарии — 2018

«Ъ» составил рейтинги чиновников и парламентариев с самыми высокими заработками за 2017 год.

Годовой доход и имущество указаны по данным деклараций, опубликованных на официальных сайтах ведомств.

Самые зарабатывающие в правительстве

1. Александр Хлопонин

Должность: вице-премьер.

Доход: 2912,1 млн руб.

Недвижимость (во всех видах владения): два жилых дома (3,6 тыс. кв. м), 11 земельных участков (29 тыс. кв. м), квартира (132 кв. м), административное и нежилое здания (2 тыс. кв. м), бассейн (350 кв. м).

Транспортные средства: Mercedes-Benz CL65AMG, Bentley Arnage R, Jaguar Daimler, Mercedes-Benz S500 4 Matic, автоприцеп Shoreland RPWC-1000.

Источник: Коммерсантъ-Online

2. Александр Ткачев

Должность: министр сельского хозяйства.

Доход: 548,3 млн руб.

Недвижимость: три земельных участка (7,8 тыс. кв. м), жилой дом (903 кв. м), нежилое здание (324 кв. м), гостевой дом (435 кв. м).

Транспортные средства: нет.

Источник: Коммерсантъ-Online

3. Юрий Трутнев

Должность: вице-премьер.

Доход: 377,3 млн руб.

Недвижимость: земельный участок (3,7 тыс. кв. м), два жилых дома (515 кв. м), два нежилых помещения (1,9 тыс. кв. м), техническое строение (23 кв. м).

Транспортные средства: BMW Х6 М50D, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, Nissan Patrol, квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki-Treiler X300L, снегоход Bombardier INC.

Источник: Коммерсантъ-Online

4. Денис Мантуров

Должность: министр промышленности и торговли.

Доход: 213,6 млн руб.

Недвижимость: земельный участок (11,4 тыс. кв. м), квартира (480 кв. м), четыре машино-места (68 кв. м), два хозяйственных здания (413 кв. м), два гостевых дома (1,7 тыс. кв. м).

Транспортные средства: Land Rover Range Rover, ИЖ Москвич 412, ВАЗ 2103, ВАЗ Лада Веста, ГАЗ 21, ИЖ Москвич 408.

Источник: Коммерсантъ-Online

5. Михаил Абызов

Должность: министр «Открытого правительства».

Доход: 181 млн руб.

Недвижимость: две квартиры (296 кв. м), две комнаты (33 кв. м).

Транспортные средства: Mercedes-Benz S500 4 Matic Maybach, Mercedes-Benz AMG G63, Harley-Davidson FLSTN, Ducati Diavel, Yamaha YZF-R1, Ducati 1199 Panigaler, вертолет Robinson 44 Clipper II, снегоход Yamaha SXV 70VT, прицеп МЗСА.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Самые зарабатывающие в администрации президента

1. Антон Вайно

Должность: глава администрации президента.

Доход: 255,8 млн руб.

Недвижимость: два земельных участка (5,7 тыс. и 6 тыс. кв. м), квартира (111,7 кв. м), два машино-места (13,9 кв. м и 12,7 кв. м).

Транспортные средства: нет.

Источник: Коммерсантъ-Online

2. Николай Цуканов

Должность: помощник президента по вопросам местного самоуправления.

Доход: 41,2 млн руб.

Недвижимость: два земельных участка (0,7 тыс. и 9,7 тыс. кв. м), жилой дом (146,1 кв. м), квартира (110,7 кв. м), гараж (29,8 кв. м), ограждения (85 кв. м и 51,8 кв. м), производственный цех (1,4 тыс. кв. м), производственное и административное здания (6,4 тыс. и 1,8 тыс. кв. м), трансформаторная подстанция (100,4 кв. м)

Транспортные средства: мотоцикл Harley-Davidson.

Источник: Коммерсантъ-Online

3. Николай Патрушев

Должность: секретарь Совета безопасности РФ.

Доход: 33,6 млн руб.

Недвижимость:земельный участок (3,3 тыс. кв. м), жилой дом (249,1 кв. м), квартира (256,6 кв. м).

Транспортные средства: Volkswagen Touran.

Источник: Коммерсантъ-Online

4. Сергей Кириенко

Должность: первый замглавы администрации президента.

Доход: 33,3 млн руб.

Недвижимость: земельный участок (7,1 тыс. кв. м), жилой дом с хозпостройками (698,5 кв. м), жилое строение (169,7 кв. м), машино-место (12,7 кв. м), спортивно-оздоровительный блок (630,4 кв. м), хозпостройка (68 кв. м).

Транспортные средства: нет.

Источник: Коммерсантъ-Online

5. Артур Муравьев

Должность: полпред президента в Совете федерации.

Доход: 29,2 млн руб.

Недвижимость: два земельных участка (3 тыс. и 2,3 тыс. кв. м), квартира (42,4 кв. м), ½ квартиры (101,3 кв. м), жилой дом (304,3 кв. м), два гаража (20,1 и 35,8 кв. м).

Транспортные средства: нет.

Источник: Коммерсантъ-Online

Самые зарабатывающие в Госдуме

Фракция: «Единая Россия».

Доход: 4311 млн руб.

Недвижимость: два жилых дома площадью 564 кв. м, две доли в сети канализации протяженностью свыше 11 км каждая, сеть водопровода более 10 км, сеть газопровода более 11 км, баня 380,6 кв. м, два жилых помещения 35,9 кв. м, доли в двух зданиях КПП 155,5 кв. м, доля дороги 8,6 км.

Транспортные средства: два автомобиля медслужбы АМС-49415Н, Hummer H2, Merсedes-Benz G63, Mercedes-Benz S500 4, вездеход Hagglund BV 206, мотоцикл КТМ 500 ЕХС, две рыболовные лодки King Fisher 2025 FLEX SPT XP и «Бриг B460 HD», вертолет AS 350 В3.

Источник: Коммерсантъ-Online

2. Николай Борцов

Фракция: «Единая Россия».

Доход: 1142,2 млн руб.

Недвижимость: земельный участок для сельскохозяйственного производства 12 591 кв. м, восемь машино-мест с долями в половину, два жилых дома, три участка под индивидуальное строительство, площадь одного из них — 20 тыс. кв. м.

Транспортные средства: Merсedes-Benz S500, трактор «Беларус-82.1», автоприцеп МЗСА-817711.

Источник: Коммерсантъ-Online

3. Леонид Симановский

Фракция: «Единая Россия».

Доход: 734,3 млн руб.

Недвижимость:два участка 2400 кв. м, жилой дом 480 кв. м, гостевой дом 363 кв. м.

Транспортные средства: Merсedes-Benz S500, Mercedes-Benz S560 4МATIC, маломерное судно Buster L, прицеп МЗСА 81771 Е.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

4. Андрей Скоч

Фракция: «Единая Россия».

Доход: 262,2 млн руб.

Недвижимость: шесть участков площадью 3711 кв. м, два жилых дома площадью 630 кв. м и квартира площадью 65,3 кв. м.

Транспортные средства: Merсedes-Benz S500 4MATIС.

Источник: Коммерсантъ-Online

5. Владимир Блоцкий

Фракция: КПРФ.

Доход: 200,1 млн руб.

Недвижимость: восемь участков для строительства, из них два в Великобритании, четыре жилых дома — один из них в Великобритании, четыре квартиры.

Транспортные средства: Porsche Cayenne Diesel, Porsche Panamera 4S.

Источник: Коммерсантъ-Online

Самые зарабатывающие в Совете федерации

1. Сулейман Керимов

Должность: сенатор от законодательной власти Дагестана.

Доход: 2757,6 млн руб.

Недвижимость: нет.

Транспортные средства: Mercedes-Benz S600, Mercedes-Benz S600 Maybach.

Источник: Коммерсантъ-Online

2. Валерий Пономарев

Должность: сенатор от законодательной власти Камчатского края.

Доход: 1878,9 млн руб.

Недвижимость: три квартиры (179,7, 175 и 150,8 кв. м), четыре машино-места (общей площадью 56 кв. м), три нежилых помещения (общей площадью 41,8 кв. м).

Транспортные средства: Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, ГАЗ-21, Ferrari F430.

Источник: Коммерсантъ-Online

3. Александр Бабаков

Должность: сенатор от законодательной власти Тамбовской области.

Доход: 564,5 млн руб.

Недвижимость: нет.

Транспортные средства: нет.

Источник: Коммерсантъ-Online

4. Борис Невзоров

Должность: сенатор от исполнительной власти Камчатского края.

Доход: 337,7 млн руб.

Недвижимость: земельный участок (2,5 тыс. кв. м), два дома (339,1 и 139 кв. м).

Транспортные средства: Bentley Bentayga W12.

Источник: Коммерсантъ-Online

5. Игорь Зубарев

Должность: сенатор от законодательной власти Карелии.

Доход: 219 млн руб.

Недвижимость: четыре земельных участка, один из них — ½ доля (общая площадь 9,4 тыс. кв. м), три жилых дома (742,6, 438,3 и 149,9 кв. м), три квартиры (128,4, 53,3 и 48,7 кв. м), гараж (44 кв. м), иное недвижимое имущество (пять объектов площадью 789,4 кв. м).

Транспортные средства: нет.