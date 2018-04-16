Самые зарабатывающие чиновники и парламентарии — 2018
На официальных сайтах ведомств опубликованы декларации о доходах и имуществе сотрудников администрации президента РФ, членов правительства, депутатов Госдумы и членов Совета федерации.
На официальных сайтах ведомств опубликованы декларации о доходах и имуществе сотрудников администрации президента РФ, членов правительства, депутатов Госдумы и членов Совета федерации.
«Ъ» составил рейтинги чиновников и парламентариев с самыми высокими заработками за 2017 год.
Годовой доход и имущество указаны по данным деклараций, опубликованных на официальных сайтах ведомств.
Должность:
Доход: 2912,1 млн руб.
Недвижимость (во всех видах владения): два жилых дома (3,6 тыс. кв. м), 11 земельных участков (29 тыс. кв. м), квартира (132 кв. м), административное и нежилое здания (2 тыс. кв. м), бассейн (350 кв. м).
Транспортные средства:
Должность: министр сельского хозяйства.
Доход: 548,3 млн руб.
Недвижимость: три земельных участка (7,8 тыс. кв. м), жилой дом (903 кв. м), нежилое здание (324 кв. м), гостевой дом (435 кв. м).
Транспортные средства: нет.
Должность:
Доход: 377,3 млн руб.
Недвижимость: земельный участок (3,7 тыс. кв. м), два жилых дома (515 кв. м), два нежилых помещения (1,9 тыс. кв. м), техническое строение (23 кв. м).
Транспортные средства: BMW Х6 М50D, Porsche Cayenne Turbo,
Должность: министр промышленности и торговли.
Доход: 213,6 млн руб.
Недвижимость: земельный участок (11,4 тыс. кв. м), квартира (480 кв. м), четыре
Транспортные средства: Land Rover Range Rover, ИЖ Москвич 412, ВАЗ 2103, ВАЗ Лада Веста, ГАЗ 21, ИЖ Москвич 408.
Должность: министр «Открытого правительства».
Доход: 181 млн руб.
Недвижимость: две квартиры (296 кв. м), две комнаты (33 кв. м).
Транспортные средства:
Должность: глава администрации президента.
Доход: 255,8 млн руб.
Недвижимость: два земельных участка (5,7 тыс. и 6 тыс. кв. м), квартира (111,7 кв. м), два
Транспортные средства: нет.
Должность: помощник президента по вопросам местного самоуправления.
Доход: 41,2 млн руб.
Недвижимость: два земельных участка (0,7 тыс. и 9,7 тыс. кв. м), жилой дом (146,1 кв. м), квартира (110,7 кв. м), гараж (29,8 кв. м), ограждения (85 кв. м и 51,8 кв. м), производственный цех (1,4 тыс. кв. м), производственное и административное здания (6,4 тыс. и 1,8 тыс. кв. м), трансформаторная подстанция (100,4 кв. м)
Транспортные средства: мотоцикл
Должность: секретарь Совета безопасности РФ.
Доход: 33,6 млн руб.
Недвижимость:земельный участок (3,3 тыс. кв. м), жилой дом (249,1 кв. м), квартира (256,6 кв. м).
Транспортные средства: Volkswagen Touran.
Должность: первый замглавы администрации президента.
Доход: 33,3 млн руб.
Недвижимость: земельный участок (7,1 тыс. кв. м), жилой дом с хозпостройками (698,5 кв. м), жилое строение (169,7 кв. м),
Транспортные средства: нет.
Должность: полпред президента в Совете федерации.
Доход: 29,2 млн руб.
Недвижимость: два земельных участка (3 тыс. и 2,3 тыс. кв. м), квартира (42,4 кв. м), ½ квартиры (101,3 кв. м), жилой дом (304,3 кв. м), два гаража (20,1 и 35,8 кв. м).
Транспортные средства: нет.
Фракция: «Единая Россия».
Доход: 4311 млн руб.
Недвижимость: два жилых дома площадью 564 кв. м, две доли в сети канализации протяженностью свыше 11 км каждая, сеть водопровода более 10 км, сеть газопровода более 11 км, баня 380,6 кв. м, два жилых помещения 35,9 кв. м, доли в двух зданиях КПП 155,5 кв. м, доля дороги 8,6 км.
Транспортные средства: два автомобиля медслужбы АМС-49415Н, Hummer H2,
Фракция: «Единая Россия».
Доход: 1142,2 млн руб.
Недвижимость: земельный участок для сельскохозяйственного производства 12 591 кв. м, восемь
Транспортные средства:
Фракция: «Единая Россия».
Доход: 734,3 млн руб.
Недвижимость:два участка 2400 кв. м, жилой дом 480 кв. м, гостевой дом 363 кв. м.
Транспортные средства:
Фракция: «Единая Россия».
Доход: 262,2 млн руб.
Недвижимость: шесть участков площадью 3711 кв. м, два жилых дома площадью 630 кв. м и квартира площадью 65,3 кв. м.
Транспортные средства:
Фракция: КПРФ.
Доход: 200,1 млн руб.
Недвижимость: восемь участков для строительства, из них два в Великобритании, четыре жилых дома — один из них в Великобритании, четыре квартиры.
Транспортные средства: Porsche Cayenne Diesel, Porsche Panamera 4S.
Должность: сенатор от законодательной власти Дагестана.
Доход: 2757,6 млн руб.
Недвижимость: нет.
Транспортные средства:
Должность: сенатор от законодательной власти Камчатского края.
Доход: 1878,9 млн руб.
Недвижимость: три квартиры (179,7, 175 и 150,8 кв. м), четыре
Транспортные средства: Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, ГАЗ-21, Ferrari F430.
Должность: сенатор от законодательной власти Тамбовской области.
Доход: 564,5 млн руб.
Недвижимость: нет.
Транспортные средства: нет.
Должность: сенатор от исполнительной власти Камчатского края.
Доход: 337,7 млн руб.
Недвижимость: земельный участок (2,5 тыс. кв. м), два дома (339,1 и 139 кв. м).
Транспортные средства: Bentley Bentayga W12.
Должность: сенатор от законодательной власти Карелии.
Доход: 219 млн руб.
Недвижимость: четыре земельных участка, один из них — ½ доля (общая площадь 9,4 тыс. кв. м), три жилых дома (742,6, 438,3 и 149,9 кв. м), три квартиры (128,4, 53,3 и 48,7 кв. м), гараж (44 кв. м), иное недвижимое имущество (пять объектов площадью 789,4 кв. м).
Транспортные средства: нет.