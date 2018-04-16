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17:27 (мск), источник: Вести Иркутск

Разводить свиней разрешили в Иркутском районе

Карантин по африканской чуме, введённый в 2017 году, снят указом губернатора Прибайкалья, сообщает пресс-служба областной администрации.

Источник: Reuters

После отмены ограничений в Хомутово жители снова смогут разводить поросят. Карантин ввели в связи со вспышкой африканской чумы. Заболевание было зафиксировано на одной из ферм в деревне Куда. От болезни там погибло около 40 животных. Всех свиней тогда изъяли и сожгли. Следственный комитет региона возбудил в отношении собственника фермы уголовное дело. Всего с момента вспышки заболевания было уничтожено 65 тонн мяса. В радиусе 100 километров от деревни Куда действовал запрет на разведение и продажу свинины.

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