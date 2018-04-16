В Казани у самолета Ту-144 пройдет благотворительный забег на 1968 м

Источник: Город Казань.KZN.RU

Он приурочен к двум датам: Дню космонавтики, который отмечался 12 апреля, а также годовщине перевозки Ту-144. Ожидается, что на старт выйдут около 500 участников.

Массовый забег пройдет на территории вуза на дистанции 1968 метров. Это не случайно — именно в 1968 году состоялся первый полет советского сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144.