В Казани у самолета Ту-144 пройдет благотворительный забег на 1968 м
(Город Казань KZN.RU, 16 апреля). 21 апреля в Казани возле самолета Ту-144, установленного у одного из корпусов
(Город Казань KZN.RU, 16 апреля). 21 апреля в Казани возле самолета Ту-144, установленного у одного из корпусов
Он приурочен к двум датам: Дню космонавтики, который отмечался 12 апреля, а также годовщине перевозки Ту-144. Ожидается, что на старт выйдут около 500 участников.
Массовый забег пройдет на территории вуза на дистанции 1968 метров. Это не случайно — именно в 1968 году состоялся первый полет советского сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144.
Начало регистрации в 13.00, старт забега — в 14.00. Участие в забеге бесплатное. В рамках забега любой желающий сможет внести свои средства, которые пойдут на открытие интерактивного музея техники на базе Ту-144. Регистрация по ссылке. Организаторами выступают профессиональные спортсмены и участники забегов в городах России и Европы, сообщили в