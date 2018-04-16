Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Boeing отреагировал на подготовку ответных санкций РФ против США
В России построили тягач «Вощина-1»
8-летняя дочка Татьяны Арнтгольц прыгнула с высоты 170 метров
Путин сделал предупреждение в связи с ударами США по Сирии
Семья, музыка, юмор — в чем преуспел Иван Ургант за свои 40 лет
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Трампу объяснили чем опасен удар по ПВО РФ в Сирии
СМИ: Ющенко рассказал, чего боится Путин
Поклонники упрекнули Полину Гагарину в излишней худобе
Семья, музыка, юмор — в чем преуспел Иван Ургант за свои 40 лет
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
10 материалов для дома, которых стоит опасаться
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
17:07 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани у самолета Ту-144 пройдет благотворительный забег на 1968 м

(Город Казань KZN.RU, 16 апреля). 21 апреля в Казани возле самолета Ту-144, установленного у одного из корпусов КНИТУ-КАИ по ул. Четаева, стартует благотворительный забег.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Он приурочен к двум датам: Дню космонавтики, который отмечался 12 апреля, а также годовщине перевозки Ту-144. Ожидается, что на старт выйдут около 500 участников.

Массовый забег пройдет на территории вуза на дистанции 1968 метров. Это не случайно — именно в 1968 году состоялся первый полет советского сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144.

Начало регистрации в 13.00, старт забега — в 14.00. Участие в забеге бесплатное. В рамках забега любой желающий сможет внести свои средства, которые пойдут на открытие интерактивного музея техники на базе Ту-144. Регистрация по ссылке. Организаторами выступают профессиональные спортсмены и участники забегов в городах России и Европы, сообщили в пресс-службе КНИТУ-КАИ.

Все новости региона
 В Казани выберут «козу-предсказателя» результатов матчей ЧМ по футболу
В Казани у самолета Ту-144 пройдет благотворительный забег на 1968 м
Москва и Пекин осудили ракетный удар по Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют
Чем владеют богатейшие депутаты России
Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной
Союзмолоко рассказало о последствиях запрета сухого молока
Футбольный клуб вернет деньги свидетелям его разгрома
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие Популярный телеведущий рассказал, что объединяет его с Аллой Пугачевой, и поделился мыслями о будущем телевидения
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь