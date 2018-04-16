Рыжая бестия Вивьен. Она спала с Sex Pistols и придумала рваные джинсы
Она — самая известная в Великобритании (и одна из самых известных за ее пределами)
Она — самая известная в Великобритании (и одна из самых известных за ее пределами)
Все это об одном человеке — Вивьен Вествуд. Премьера фильма о ней под названием «Вествуд: панк, икона, активист» состоится 17 апреля в рамках фестиваля «Бесценные города в кино».
От школы до панка
Вивьен Изабель было 17 лет, когда ее семья перебралась из провинции в столицу и поселилась в лондонском пригороде (боро) Харроу. Уроки мисс Скотт не прошли даром: девушке хотелось самостоятельности. Она не выскочила замуж прямо со школьной скамьи, как делали многие ее одноклассницы (а в 1950-е годы — практически все молодые британки из приличных семей, как аристократических и буржуазных, так и рабочих), а пошла учиться. Вивьен, которую искусство привлекало не меньше, чем свобода, поступила в школу искусств Харроу (Harrow School of Art) на ювелирный курс, но уже через год бросила учебу. «Я не представляла себе, как девушка из рабочей семьи (отец Вивьен сначала работал зеленщиком, а во время войны устроился на склад авиазавода — прим. “Ленты.ру”) может зарабатывать на жизнь искусством», — позже поясняла Вествуд свое юношеское решение.
Вивьен выбрала более привычную в ее кругу профессию и выучилась на учительницу начальных классов. Но если человеку суждено заниматься искусством — так просто от этого призвания не избавиться. В свободное время молоденькая учительница мастерила украшения и продавала их на самой известной лондонской «блошинке»
Свобода свободой, но без замужества девушке в начале 1960-х обойтись было сложно: сексуальная революция еще не перевернула западный мир. В 1962 году мисс Суайр
Sex и протест
Было бы ошибкой считать, что крутой поворот в жизни и творческий взлет Вивьен объяснялись исключительно ее романом с Маклареном, но он оказал на нее немалое влияние. «Я, что называется, вцепилась в Мальколма, — признавалась дизайнер. — Он был человеком, который открыл мне дверь в новый мир. Мне казалось, что он знает все, что было мне тогда нужно». По воспоминаниям самой Вествуд и тогдашних знакомых этой пары, Макларен изрядно мучил подругу и трепал ей нервы, но это давало ей творческий импульс и энергию для сопротивления среде.
«Я была мессией
В 1971 году дизайнер поняла, что,
Отвязная торговая точка была настоящей приманкой для неформалов
Кстати, Sex Pistols были не единственной группой, которую одевали Вивьен и Мальколм: например, в 1975-м они одели американских панков New York Dolls в костюмы из красной лакированной искусственной кожи с советскими серпами и молотами (а до этого помогали с костюмами создателям авангардных постановок и андеграундных фильмов вроде That'll Be The Day). В
Пожалуй, первым широко известным
Путь наверх
Как уже было сказано, свои первые коллекции (первая из них называлась Pirate) Вествуд создавала в соавторстве с Маклареном. Сколько в каждой из них было личного участия самой Вивьен — сказать сложно: творчество вообще процесс непростой. Не слишком известный факт, например, что Вествуд помогал еще и Гарри Несс. Так или иначе, в Париже и Лондоне пара показала несколько коллекций: Savages (осень 1981), Buffalo/Nostalgia Of Mud (весна 1982), Punkature (осень 1982), Witches (весна 1983) и Worlds End 1984, позже переименованная в Hypnos (осень 1983).
С Witches («Ведьмами») связан интересный факт: модели на показе вышли на подиум в первой специально женской модели кроссовок Reebok, впервые выпущенных в 1982 году. По сути дела это было феминистским заявлением: ранее на показах женщины носили модельную обувь. Собственно, кроссовки «вышли» из спортзалов и стадионов в город и сферу «официальной» моды всего за пару лет до коллекции Witches: когда забастовали транспортники в
В середине и в конце 1980-х, когда в моду лились деньги и, собственно, зародилось понятие «гламур» в его современном понимании, бывшая панкушка Вествуд проявила свойственное хорошему коммерческому художнику чутье. Из модельера для маргиналок она стала модельером для читательниц Tatler и Harper's Bazaar: оказалось, что саркастическая избыточность с легкостью превращается в роскошную избыточность, а одеяния с
Короли и королевы тогдашней
Это может показаться странным, но и в 1990-е, эпоху гранжа и минимализма, популярность бренда Vivienne Westwood только росла. Хотя она не злоупотребляла серыми оттенками, унылой фланелью и
Будущая первая леди Франции, а тогда обычная супермодель Карла Бруни в середине 1990-х выходила на подиум Vivienne Westwood в шубе на голое тело, раздвинув полы: между ними было хорошо видно крошечное меховое бикини, больше напоминающее лобковый паричок. В коллекциях появлялись то вполне «шанельский» двубортный жакет, то
На церемонии не обошлось без легкого скандала: получив орден, Вивьен не сделала традиционного книксена. Фотографы защелкали камерами, а модельеру пришлось давать объяснения. «Я просто хотела наилучшим образом показать свое платье. Но не подумала, что, поскольку фотографы практически стояли на коленях, фото в книксене получились бы более впечатляющими». Вполне в ее духе. Характерная внешность Вествуд (бледное лицо, рыжие волосы) вообще привлекала модных фотографов, охотно снимавших модельера для глянцевых журналов. Christie's устроил выставку ее псевдобарочных платьев в Вене. Вествуд становилась живым классиком.
Активизм и культура
Не менее лихо уже немолодая «бабушка панка» вписалась и в коммерческие нулевые. Бизнес ее расширялся, она открывала новые линии своей марки (например, относительно бюджетную линейку Anglomania), запустила мужскую коллекцию (над ней поначалу работала дизайнер Прюденс Миллинери), выпускала сумки и обувь (совместно с ныне разорившимся уже брендом Nine West), аксессуары и парфюмерию. И пожинала плоды славы. В 2004—2005-м прошла персональная ретроспектива Вивьен Вествуд (сначала в главном британском музее прикладного искусства — музее Виктории и Альберта в Лондоне, потом в Национальной галерее Австралии в Канберре), в 2006-м она получила третьего «Дизайнера года», в 2008-м создала дизайн мантий для King's College (позже, уже в 2010-е, она одела артистов Венского филармонического оркестра — культурные инфоповоды полезны любой публичной фигуре, даже скандальной).
В жирные 2000-е Вествуд стригла купоны и с насыщенной нефтяными деньгами России: в Столешниковом переулке в Москве работал ее монобрендовый бутик (ныне закрытый), она активно продавалась в ведущих мультибрендах класса люкс и даже показывала свои коллекции на Российской неделе моды (RFW, ныне MBFWR). Когда не приезжала сама — присылала ученика, супруга и соавтора, австрийского дизайнера Андреаса Кронталера (он, кстати, на четверть века моложе жены).
Многое (и, как водится, не в лучшую сторону) изменил кризис 2008 года. Запрос на люкс в целом и Vivienne Westwood в частности становился меньше, все больше вещей оставалось до финальной распродажи, закрывались бутики. Но и тут старушка Вествуд не подкачала: вспомнила молодость и занялась политическим активизмом. Королева с проколотой губой уже казалась цветочками.
Дизайнер еще в 2005-м вывела на подиум модель в майке с надписью «Я не террорист, не арестовывайте меня», протестуя против политики страны в иммиграционной сфере. В 2010-х она разошлась по полной. Протестовала против косьюмеризма (в ее случае это выглядело так же странно, как пчелы против меда) и за сохранение окружающей среды. В 2015-м навестила тогдашнего
Тогда же пикет устроили и ее модели на Неделе моды в Лондоне: они несли плакаты «Политики — преступники», «Климатическая революция» и прочие подобные. В 2016-м Вествуд на велосипеде съездила в посольство Эквадора проведать прятавшегося там от полиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа (и, конечно, ее
При этом продукцию кавалерственной дамы носят богатые и известные люди: кинозвезды и известные музыканты, от Марион Котийяр до Фаррелла Уильямса. В свадебном платье Vivienne Westwood в кинофильме «Секс в большом городе» пыталась выйти замуж в первый раз героиня Сары Джессики Паркер. А принцесса Евгения Йоркская (внучка Елизаветы II) для своей свадьбы в 2011 году сшила у Вествуд три платья: для предсвадебного обеда, собственно венчания и послесвадебной вечеринки. У модельера одевается и жена дяди Евгении, принца Чарлза — герцогиня Корнуольская Камилла. Получается, что в итоге Вивьен Вествуд удалось превратить модную революцию в эволюцию и неплохо на этом заработать. Чего еще желать дизайнеру на восьмом десятке? Впрочем, «бабушка панка» не забыла своих корней: не так давно она заявила, что моется раз в неделю — совсем как друзья ее молодости.
Вероника Гудкова