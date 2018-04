Рыжая бестия Вивьен. Она спала с Sex Pistols и придумала рваные джинсы

Вивьен Изабель было 17 лет, когда ее семья перебралась из провинции в столицу и поселилась в лондонском пригороде (боро) Харроу. Уроки мисс Скотт не прошли даром: девушке хотелось самостоятельности. Она не выскочила замуж прямо со школьной скамьи, как делали многие ее одноклассницы (а в 1950-е годы — практически все молодые британки из приличных семей, как аристократических и буржуазных, так и рабочих), а пошла учиться. Вивьен, которую искусство привлекало не меньше, чем свобода, поступила в школу искусств Харроу (Harrow School of Art) на ювелирный курс, но уже через год бросила учебу. «Я не представляла себе, как девушка из рабочей семьи (отец Вивьен сначала работал зеленщиком, а во время войны устроился на склад авиазавода — прим. “Ленты.ру”) может зарабатывать на жизнь искусством», — позже поясняла Вествуд свое юношеское решение.

В 1971 году дизайнер поняла, что, во-первых, все это не слишком сообразуется с преподаванием в младших классах, а во-вторых, преподавание отнимает слишком много времени, и завершила свою учительскую карьеру. Они с Маклареном открыли магазинчик панковской моды на Кингс-роуд (сейчас просто торговую улицу с легким налетом хипстерства, а в 1970-е — настоящий оплот вольнодумства) и назвали его Let It Rock (потом заведение не раз меняло название). В нем продавались не только вещи авторства Вествуд и Макларена, но и винтажные тряпки, рок- и поп-пластинки, бижутерия и прочее в том же роде.