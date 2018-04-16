Принц-хулиган: скандальные выходки принца Гарри
Как принц Гарри позорил королевскую семью.
Как принц Гарри позорил королевскую семью.
До свадьбы принца Гарри остается чуть больше месяца. Кажется, королевская семья может, наконец, расслабиться — принц остепенился и больше не допускает скандальных выходок,
Еще не достигнув совершеннолетия, принц Гарри успел побывать в реабилитационном центре. Правда, всего один день и, скорее, в целях профилактики — было это в 2001 году.
Первый опыт произошел еще когда принцу было 16, его угостили друзья на вечеринке в
В августе 2012 года принц Гарри ездил в
Снимки быстро попали в руки журналистов и обросли слухами. Осложнял ситуацию и тот факт, что в руках обнаженного наследника был не только кий, но и голая женщина. Кстати, виновницей огласки происходящего стала как раз та самая девушка, которая вместе с подругами публиковала снимки с вечеринки в своем твиттере.
В молодости Гарри был завсегдатаем ночных клубов. Количество женщин в сочетании с неумением соблюдать меру при распитии спиртного сделало принца любимцем светской хроники — на выходе из ночных клубов его постоянно подстерегали папарацци в надежде найти эксклюзив. В
Тогда в СМИ разразилась дискуссия, действительно ли Гарри ударил Анкла или просто случайно задел его, перебрав со спиртным.
Спустя пару лет инцидент повторился. На этот раз от рук принца пал папарацци Нирач Теннер. Молодой человек уже не раз «подлавливал» аристократа возле клуба, поэтому Гарри решил воспользоваться возможностью наконец поставить обидчика на место. Находясь в сильном алкогольном опьянении, внук Елизаветы II набросился на фотографа и попытался повалить его на землю. Теннеру повезло: он оказался более быстрым и ловким, чем Гарри, поэтому смог избежать драки и спокойно сесть в машину. В результате на земле оказался сам Гарри, который просто споткнулся.
На протяжении нескольких лет принц Гарри встречался с Челси Дэви. Разумеется, его роман был таким же достоянием общественности, как и нынешний — с Меган Маркл. Подогревал интерес СМИ к своим отношениям и сам принц. Он регулярно целовал на публике возлюбленную, закрывая глаза на то, что подобное категорически запрещают правила поведения в королевской семье, и даже позировал с возлюбленной на фотографиях в откровенных позах.
Несмотря на, казалось бы, такую страсть между молодыми людьми, Гарри умудрился публично изменить Челси.
Сначала молодые люди много пили и танцевали, а спустя время папарацци запечатлели весьма интимный момент — в руках Гарри, чьи отношения с Челси обсуждал весь мир, внезапно оказалась грудь Натали.
В начале 2005 года Гарри опозорился с выбором наряда для костюмированной вечеринки. Гостям предлагалось поддержать тематику «туземцы и колонисты». Принц решил поразить всех своим остроумием и пришел на вечеринку в немецкой военной форме времен нацистской Германии.
Вскоре после того, как снимок появился во всех ведущих издания, Гарри выступил с официальными извинениями, в которых подчеркнул, что не хотел оскорбить