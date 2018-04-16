В преддверии ЧМ-2018 на Дону проводят дополнительную иммунизацию животных против бешенства

Ветеринары работают в Ростове и двух ближайших городах — Аксае и Батайске.

21,6 тысячи приманок с вакциной разложат на подступах к донской столице, вблизи лесополос, на пустырях и около свалок, сообщается на сайте правительства Ростовской области.