Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Варнава стала ведущей реалити-шоу на ТНТ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Родителей ужаснул анфас Свинки Пеппы
«Помятый дядя»: Ургант рассказал, как начал работать на MTV
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
Асад сделал заявление после удара США
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Музей «Старая Сарепта» впервые покажет гостям сокровища сарматов

Впервые волгоградцам представят выставку «Сокровища сарматов». Ее подготовили сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» совместно с Азовским историко-археологическим и палеонтологическим музеем-заповедником.

Посетители смогут увидеть уникальные археологические находки, которым уже более двух тысяч лет. Среди них посуда и предметы быта сарматов, оружие и предметы вооружения, украшения из драгоценных металлов, предметы туалета, культовые вещи народа, который некогда жил в междуречье Волги и Дона, а также причерноморских степях.

Особо ценные экспонаты были найдены в тайниках богатых сарматских курганов I века нашей эры: античная посуда и украшения портупейного пояса. В отдельном разделе будут представлены украшений конской упряжи, которым кочевники, считающие коня верным спутником человека, уделяли особое внимание.

Откроется выставка 20 апреля в музее «Старая Сарепта».

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67−33−02 или 51−67−49.

Все новости региона
 Житель Барнаула выиграл в «Гослото» 232 млн рублей
«Вечернему Урганту» — 6 лет: как проходят дни рождения шоу
Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
СМИ узнали выводы о причинах трагедии в Кемерово
Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют
Чем владеют богатейшие депутаты России
В Ереване 46 человек попали в больницы после столкновений
Как выглядит «деревня лис» в Японии
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь