Музей «Старая Сарепта» впервые покажет гостям сокровища сарматов
Впервые волгоградцам представят выставку «Сокровища сарматов». Ее подготовили сотрудники
Впервые волгоградцам представят выставку «Сокровища сарматов». Ее подготовили сотрудники
Посетители смогут увидеть уникальные археологические находки, которым уже более двух тысяч лет. Среди них посуда и предметы быта сарматов, оружие и предметы вооружения, украшения из драгоценных металлов, предметы туалета, культовые вещи народа, который некогда жил в междуречье Волги и Дона, а также причерноморских степях.
Особо ценные экспонаты были найдены в тайниках богатых сарматских курганов I века нашей эры: античная посуда и украшения портупейного пояса. В отдельном разделе будут представлены украшений конской упряжи, которым кочевники, считающие коня верным спутником человека, уделяли особое внимание.
Откроется выставка 20 апреля в музее «Старая Сарепта».
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