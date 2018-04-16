Музей «Старая Сарепта» впервые покажет гостям сокровища сарматов

Посетители смогут увидеть уникальные археологические находки, которым уже более двух тысяч лет. Среди них посуда и предметы быта сарматов, оружие и предметы вооружения, украшения из драгоценных металлов, предметы туалета, культовые вещи народа, который некогда жил в междуречье Волги и Дона, а также причерноморских степях.