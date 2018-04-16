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17:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пройдет международный театральный фестиваль «Шекспирия-2018»

Мероприятие состоится 14—27 мая.

Международный образовательный детский театральный фестиваль «Шекспирия» пройдет в Воронеже с 14 по 27 мая. Мероприятие, которое состоится уже во второй раз, охватит три различных направления: творческие проекты для подростков, практическую и благотворительную части.

Старт проекту 13 мая даст скайп-лекция британского эксперта, драматурга и режиссера Николы МакКартни. Официальное открытие фестиваля состоится 14 мая. В этот день для участников организуют экскурсию по театру и знакомство с экспертами. Также 14 мая состоится презентация проекта «Классная драма». Формат работы с подростками, использующийся в данном проекте, разработали специалисты театра Траверс (Эдинбург, Великобритания). Авторами пьес для спектакля становятся сами подростки — участники проекта, работая в драматургической мастерской под руководством профессиональных драматургов. Ребята за неделю пишут короткие пьесы на свободную тему. Затем пьесы поставят профессиональные режиссеры при участии профессиональных актеров. Проект завершится спектаклем-альманахом на сцене Воронежского академического театра драмы имени Кольцова 26 мая.

В рамках практической части 19 мая состоятся выступления экспертов, практиков театрально-образовательной деятельности, а 25 мая будут работать практические лаборатории для преподавателей английского языка «Английский через театр».

Самым масштабным мероприятием проекта станет городской праздник в Центральном парке культуры и отдыха («Динамо»). На площадке представят театральные выступления детских творческих коллективов, театральные мастерские и мастер-классы. Собранные средства в рамках фестивального дня будут направлены в фонд «Добросвет».

Справка РИА «Воронеж»

Первый детский образовательно-театральный фестиваль «Шекспирия» состоялся в Воронеже с 12 по 14 мая 2017 года. Первые дни фестиваля прошли в закрытом режиме для учащихся образовательной смены лагеря для одаренных детей «Солнышко» и воспитанников школы иностранных языков International House Voronezh-Linguist.

В рамках фестиваля на базе пансионата для одаренных детей «Репное» прошла международная конференция для учителей школ «Театр как элемент геймификации образовательного процесса». На конференции выступили худрук воронежского Театра драмы Владимир Петров, арт-менеджер и переводчик Мария Крупник и руководитель отдела театрального искусства Trinity College Джон Гардин. На конференцию зарегистрировались 150 педагогов из Воронежа и Воронежской области, Курска, Москвы, Саратова и Волгограда.

Фестивальная программа призвана содействовать реализации проектов, направленных на развитие личности, творческого потенциала, социальной и психологической адаптации подростков. Также целью фестиваля является формирование пространства для общения между профессионалами в области творческих и образовательных практик в Воронеже с привлечением российских и зарубежных экспертов.

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