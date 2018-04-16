Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского
Что будет, если «закончились права»
15 невероятных фотографий, на которых показано рождение ребенка
«Помятый дядя»: Ургант рассказал, как начал работать на MTV
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
В Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк» в Сирии
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Трампу объяснили чем опасен удар по ПВО РФ в Сирии
СМИ: Ющенко рассказал, чего боится Путин
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
18:16 (мск), источник: Нижегородская правда

Нижегородцам запретят ремонтировать квартиры после 20:00

Депутаты ЗС НО предлагают ужесточить закон о тишине.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают внести изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Как отмечается на сайте Заксобрания, проект изменений в закон проходит общественное обсуждение онлайн. Предлагается сократить время на проведение ремонтных работ в многоквартирных жилых домах по будням с 7:00 до 20:00 (в настоящее время разрешено до 22:00), а в выходные с 10:00 до 20:00 (в действующей редакции до 23:00).

Необходимость внесения изменений в закон возникла из-за увеличения количества жалоб от жильцов многоквартирных домов.

Документ размещен на официальном сайте правительства области. Нижегородцы могут отправлять свои замечания и предложения на электронную почту kgkhzsno@sinn.ru до 20 апреля.

Все новости региона
 Она закрывается… Автозаводские карапузы штурмуют закрывающуюся водяно
Готовность территории вокруг «Стадиона Нижний Новгород» — 95%
Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
СМИ узнали выводы о причинах трагедии в Кемерово
Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют
Чем владеют богатейшие депутаты России
В Ереване 46 человек попали в больницы после столкновений
Как выглядит «деревня лис» в Японии
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь