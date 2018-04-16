Нижегородцам запретят ремонтировать квартиры после 20:00

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают внести изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Как отмечается на сайте Заксобрания, проект изменений в закон проходит общественное обсуждение онлайн. Предлагается сократить время на проведение ремонтных работ в многоквартирных жилых домах по будням с 7:00 до 20:00 (в настоящее время разрешено до 22:00), а в выходные с 10:00 до 20:00 (в действующей редакции до 23:00).