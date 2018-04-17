5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
Все эти города являются привлекательным и прибыльным местом для инвестирования.
Все эти города являются привлекательным и прибыльным местом для инвестирования.
Глобальная динамика роста цен на недвижимость в прошлом году сильно замедлилась. Если в 2016 году цены на жилье в среднем в мире выросли на 6,6%, то в прошлом году темпы роста снизились до 4,5%, подсчитали аналитики Knight Frank.
Виной тому — ужесточение контроля над капиталом в Китае и переход многих стран к нормализации
Тем не менее, во множестве крупных городов цены на недвижимость
Вот как выглядит первая пятерка городов с наиболее стремительным ростом цен на жилье.
№ 1 в рейтинге — Берлин.
Рост цен за год: 20,5%
Столица Германии в этом году возглавила рейтинг городов со стремительно дорожающей недвижимостью. Такого результата удалось добиться благодаря нескольким факторам: высокие темпы роста населения, стабильная экономика, рекордно низкий уровень безработицы и интерес к Германии со стороны зарубежных инвесторов, отмечают в Knight Frank. Стоит отметить, что помимо Берлина стремительно дорожает недвижимость и в других немецких городах — в Гамбурге (+14,1%), Мюнхене (+13,8%) и Франкфурте (+13,4%).
№ 2 в рейтинге — Измир.
Рост цен за год: 18,5%
Известно, что цены на недвижимость напрямую зависят от экономической ситуации в стране. В последние годы Турция показывает стабильный экономический рост. Вот и получается, что Турция становится все более привлекательной для инвесторов.
№ 3 в рейтинге — Рейкьявик.
Рост цен за год: 16,6%
Несколько лет подряд стоимость местного жилья находится среди первых в мире по темпам роста цен на недвижимость. Нескончаемый поток туристов и развитие экономики толкают цены вверх на местные квадратные метры.
№ 4 в рейтинге — Ванкувер.
Рост цен за год: 16%
Стоимость недвижимости в Канаде растет благодаря низким процентным ставкам по кредитам и высокому спросу. Весьма популярна Канада у иностранных покупателей, которые предпочитают приобретать жилье в таких крупных городах, как Ванкувер.
№ 5 в рейтинге — Гонконг.
Рост цен за год: 14,8%
Спрос на недвижимость в Гонконге превышает предложение. По мнению экспертов, Гонконг остается самым привлекательным и прибыльным местом для инвестирования.