В Краснодаре во время массового забега ограничат движение транспорта
Во время забега «5000 метров с “Высшей Лигой”» ограничения в центре города будут действовать с 19:00 21 апреля по воскресенье 22 апреля.
Во время забега «5000 метров с “Высшей Лигой”» ограничения в центре города будут действовать с 19:00 21 апреля по воскресенье 22 апреля.
Начальник городского управления по физкультуре и спорту Анатолий Мирошников рассказал, что в традиционном благотворительном легкоатлетическом забеге в Краснодаре участвуют более 7 тыс. человек и большое число зрителей.
«Мы просим водителей с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда», — сказал Мирошников.
Чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей забега «5000 метров с “Высшей Лигой”» 21 апреля с 19:00 будет освобожден от транспорта участок по улице имени Буденного от Красноармейской до Красной вдоль здания администрации города.
Также 22 апреля с 6:00 до 17:00 освободят отрезки по улице имени Буденного между Коммунаров и Рашпилевской, по улице Красноармейской — между Длинной и Кузнечной, улицу Красную — от Калинина до Постовой, Театральную и Пушкинскую площади.
На это же время ограничат движение по улице имени Буденного вдоль здания городской администрации.
С 6:00 22 апреля до освобождения улиц участниками забега ограничат движение транспорта по улице Красной — от Калинина до Длинной, по улице имени Буденного — от Коммунаров до Рашпилевской, по улице Красноармейской на отрезке от Длинной до Кузнечной.
С 9:00 и до окончания забега нельзя будет проехать от улицы Красноармейской до Рашпилевской по Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина.
По данным организаторов, трасса забега будет закрыта ориентировочно к 12:30 22 апреля, сообщает
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О том, как подготовиться к забегу, читайте здесь.