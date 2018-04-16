В Краснодаре во время массового забега ограничат движение транспорта

Начальник городского управления по физкультуре и спорту Анатолий Мирошников рассказал, что в традиционном благотворительном легкоатлетическом забеге в Краснодаре участвуют более 7 тыс. человек и большое число зрителей.

«Мы просим водителей с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда», — сказал Мирошников.

Чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей забега «5000 метров с “Высшей Лигой”» 21 апреля с 19:00 будет освобожден от транспорта участок по улице имени Буденного от Красноармейской до Красной вдоль здания администрации города.

Также 22 апреля с 6:00 до 17:00 освободят отрезки по улице имени Буденного между Коммунаров и Рашпилевской, по улице Красноармейской — между Длинной и Кузнечной, улицу Красную — от Калинина до Постовой, Театральную и Пушкинскую площади.

На это же время ограничат движение по улице имени Буденного вдоль здания городской администрации.

С 6:00 22 апреля до освобождения улиц участниками забега ограничат движение транспорта по улице Красной — от Калинина до Длинной, по улице имени Буденного — от Коммунаров до Рашпилевской, по улице Красноармейской на отрезке от Длинной до Кузнечной.

С 9:00 и до окончания забега нельзя будет проехать от улицы Красноармейской до Рашпилевской по Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина.

По данным организаторов, трасса забега будет закрыта ориентировочно к 12:30 22 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», легкоатлетический забег «5000 метров с “Высшей Лигой”» состоится в Краснодаре 22 апреля. Программа рассчитана на два дня: 21 апреля в 10:00 на Театральной площади начнется выдача стартовых пакетов участникам забега, продолжится регистрация, параллельно будет организован медосмотр с выдачей справок-допусков и открыта детская игровая зона. Пройдет выставка-продажа спортивных товаров, где предусмотрена возможность нанесения персонификации на футболку. Соревновательная часть запланирована на 22 апреля.