На Кубани 17 апреля осадков не ожидается
Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 °С, местами, преимущественно в восточной половине края и предгорных районах заморозки до −1…−3 °С, днем 15−20 °С, местами до +23 °С.
Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 °С, местами, преимущественно в восточной половине края и предгорных районах заморозки до −1…−3 °С, днем 15−20 °С, местами до +23 °С.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточных направлений 6−11 м/с, местами 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11 °С, днем 17−22 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 °С, днем 20−22 °С.
Сочи +19…+21 °C без осадков.
Туапсе +19…+21 °C без осадков.
Геленджик +19…+21 °C без осадков.
Новороссийск +19…+21 °C без осадков.
Анапа +20…+22 °C без осадков.
Крымск +20…+22 °C без осадков.
Ейск +15…+17 °C без осадков.
Тихорецк +17…+19 °C без осадков.
Кропоткин +18…+20 °C без осадков.
Армавир +18…+20 °C без осадков.
Лабинск +20…+22 °C без осадков.
Белореченск +19…+21 °C без осадков.
Горячий Ключ +21…+23 °C без осадков.
Краснодар +20…+22 °C без осадков.