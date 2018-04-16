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17:55 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани 17 апреля осадков не ожидается

Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 °С, местами, преимущественно в восточной половине края и предгорных районах заморозки до −1…−3 °С, днем 15−20 °С, местами до +23 °С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 76% 748 мм рт. ст. 4 м/с

На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточных направлений 6−11 м/с, местами 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11 °С, днем 17−22 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 °С, днем 20−22 °С.

Сочи +19…+21 °C без осадков.

Туапсе +19…+21 °C без осадков.

Геленджик +19…+21 °C без осадков.

Новороссийск +19…+21 °C без осадков.

Анапа +20…+22 °C без осадков.

Крымск +20…+22 °C без осадков.

Славянск-на-Кубани +19…+21 °C без осадков.

Приморско-Ахтарск +16…+18 °C без осадков.

Ейск +15…+17 °C без осадков.

Тихорецк +17…+19 °C без осадков.

Кропоткин +18…+20 °C без осадков.

Армавир +18…+20 °C без осадков.

Лабинск +20…+22 °C без осадков.

Белореченск +19…+21 °C без осадков.

Горячий Ключ +21…+23 °C без осадков.

Краснодар +20…+22 °C без осадков.

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