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20:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Ученые назвали самый полезный овощ для похудения

Американские ученые и диетологи определили самый полезный и безопасный для похудения овощ.

После исследования выяснилось, что лучше всего в сжигании жировых клеток помогает Карела. Так называется китайская горькая тыква, которая очень популярна в Поднебесной.

Исследователи утверждают, что Карела имеет идеальное сочетание питательных веществ и минералов, таких как железо, витамин С, магний и калий. Кроме того, что этот продукт способствует похудению, он еще и укрепляет иммунитет, что очень важно для тех, кто придерживается диеты, отмечают ученые.

Диетологи пояснили, что Карела способствует похудению в любом виде: ее можно есть в сыром виде, делать смузи или использовать для приготовления других блюд.

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