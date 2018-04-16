Ученые назвали самый полезный овощ для похудения

После исследования выяснилось, что лучше всего в сжигании жировых клеток помогает Карела. Так называется китайская горькая тыква, которая очень популярна в Поднебесной.

Исследователи утверждают, что Карела имеет идеальное сочетание питательных веществ и минералов, таких как железо, витамин С, магний и калий. Кроме того, что этот продукт способствует похудению, он еще и укрепляет иммунитет, что очень важно для тех, кто придерживается диеты, отмечают ученые.