Ученые назвали самый полезный овощ для похудения
Американские ученые и диетологи определили самый полезный и безопасный для похудения овощ.
Американские ученые и диетологи определили самый полезный и безопасный для похудения овощ.
После исследования выяснилось, что лучше всего в сжигании жировых клеток помогает Карела. Так называется китайская горькая тыква, которая очень популярна в Поднебесной.
Исследователи утверждают, что Карела имеет идеальное сочетание питательных веществ и минералов, таких как железо, витамин С, магний и калий. Кроме того, что этот продукт способствует похудению, он еще и укрепляет иммунитет, что очень важно для тех, кто придерживается диеты, отмечают ученые.
Диетологи пояснили, что Карела способствует похудению в любом виде: ее можно есть в сыром виде, делать смузи или использовать для приготовления других блюд.