Российские бактерии оказались устойчивее украинских к антибиотикам

Медики из Смоленска, Санкт-Петербурга и Москвы определили, какая доля бактерий видов Streptococcus pneumoniae (пневмококк) и Haemophilus influenzae (палочка Пфайфера), штаммы которых были собраны в России в 2014—2016 годах, устойчива к действию амоксициллина, пенициллина, цефтриаксона и ряда других антибиотиков. Исследование показало, что доля этих микроорганизмов, не поддающихся лечению указанными антибиотиками, довольно высока и превышает значения аналогичного параметра в соседних регионах, относящихся к другим странам (в частности Украине). Научная статья опубликована в Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

Биоматериал от инфицированных пациентов был получен в трех центрах: Федеральном государственном автономном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва), НИИ антимикробной химиотерапии (г. Смоленск) и НИИ детских инфекций (г. Санкт-Петербург). Так было сделано для того, чтобы результаты исследования получились максимально объективными. Взятые образцы мокроты направили в лабораторию в Швейцарии, где подтвердили наличие в них пневмококка и палочки Пфайфера. Пневмококк вызывает менингит, отит и пневмонию, а палочка Пфайфера — гемофильную инфекцию, которая также может проявляться в виде менингита и пневмонии.

Бактерии перенесли на питательную среду и создали таким образом несколько наборов культур каждого вида. Культуры в рамках каждого набора проверили на устойчивость к действию следующих антибиотиков: смеси амоксициллина и клавулановой кислоты в соотношении 2:1, азитромицина, цефаклора, цефтриаксона, цефуроксима, кларитромицина, эритромицина, левофлоксацина, моксифлоксацина и смеси триметоприма с сульфаметоксазолом в соотношении 1:19. Также S. pneumoniae проверили на устойчивость к пенициллину, а H. influenzae — на устойчивость к ампициллину.

Всего было собрано 279 образцов содержащей пневмококки мокроты, из них 83,2 процента от детей моложе 12 лет. Из этих 279 к принимаемому перорально (как обычные таблетки) пенициллину оказались устойчивы бактерии из 33 процентов образцов. Еще более устойчивы они были к цефуроксиму, цефаклору и смеси триметоприма с сульфаметоксазолом. Устойчивые к пенициллину пневмококки в целом слабее реагировали на воздействие любыми антибиотиками.

Образцов мокроты с палочкой Пфайфера также было 279. Среди них не наблюдалось устойчивости к цефтриаксону, и лишь 2,5 процента были устойчивы к смеси амоксициллина и клавулановой кислоты. Однако смесь триметоприма с сульфаметоксазолом действовала на эти палочки лишь в 32,8 процентах случаев.