Российские бактерии оказались устойчивее украинских к антибиотикам
Антибиотикорезистентность бактерий, обитающих на территории России, превзошла показатели микроорганизмов с Украины.
Антибиотикорезистентность бактерий, обитающих на территории России, превзошла показатели микроорганизмов с Украины.
Медики из Смоленска,
Биоматериал от инфицированных пациентов был получен в трех центрах: Федеральном государственном автономном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва), НИИ антимикробной химиотерапии (г. Смоленск) и НИИ детских инфекций (г. Санкт-Петербург). Так было сделано для того, чтобы результаты исследования получились максимально объективными. Взятые образцы мокроты направили в лабораторию в Швейцарии, где подтвердили наличие в них пневмококка и палочки Пфайфера. Пневмококк вызывает менингит, отит и пневмонию, а палочка Пфайфера — гемофильную инфекцию, которая также может проявляться в виде менингита и пневмонии.
Бактерии перенесли на питательную среду и создали таким образом несколько наборов культур каждого вида. Культуры в рамках каждого набора проверили на устойчивость к действию следующих антибиотиков: смеси амоксициллина и клавулановой кислоты в соотношении 2:1, азитромицина, цефаклора, цефтриаксона, цефуроксима, кларитромицина, эритромицина, левофлоксацина, моксифлоксацина и смеси триметоприма с сульфаметоксазолом в соотношении 1:19. Также S. pneumoniae проверили на устойчивость к пенициллину, а H. influenzae — на устойчивость к ампициллину.
Всего было собрано 279 образцов содержащей пневмококки мокроты, из них 83,2 процента от детей моложе 12 лет. Из этих 279 к принимаемому перорально (как обычные таблетки) пенициллину оказались устойчивы бактерии из 33 процентов образцов. Еще более устойчивы они были к цефуроксиму, цефаклору и смеси триметоприма с сульфаметоксазолом. Устойчивые к пенициллину пневмококки в целом слабее реагировали на воздействие любыми антибиотиками.
Образцов мокроты с палочкой Пфайфера также было 279. Среди них не наблюдалось устойчивости к цефтриаксону, и лишь 2,5 процента были устойчивы к смеси амоксициллина и клавулановой кислоты. Однако смесь триметоприма с сульфаметоксазолом действовала на эти палочки лишь в 32,8 процентах случаев.
Таким образом, оба вида микроорганизмов оказались довольно устойчивыми к действию смеси триметоприма с сульфаметоксазолом и старым антибиотикам, таким как пенициллин. Сравнение полученных данных с информацией об устойчивости тех же видов бактерий из соседних стран (в частности, Украины) показало, что российские палочка Пфайфера и пневмококк хуже поддаются лечению многими исследованными антибиотиками. Как считают авторы новой работы, это связано с тем, что россияне чаще других самовольно принимают противомикробные средства. Как следствие, процент устойчивых к их воздействию бактерий растет.