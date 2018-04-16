Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В НАТО раскол: в Латвии поняли, как реагировать на удар США в САР
Что будет, если «закончились права»
15 невероятных фотографий, на которых показано рождение ребенка
Путин сделал предупреждение в связи с ударами США по Сирии
Поклонники упрекнули Полину Гагарину в излишней худобе
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Назван состав сборной России по хоккею на третий этап Евротура
Полиция подозревает 12 человек в мошенничестве с допингом в IBU
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
19:30 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 17 апреля

17 апреля в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 67% 749 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут 20 градусов, в Бельцах плюс 21. В Оргееве на градус выше. В Тирасполе 23 выше ноля. В Комрате и Леове воздух прогреется до 24 градусов. В Кагуле прогнозируют плюс 25.

В столице ночью термометры покажут 10 градусов, днём 23 выше ноля. На среду синоптики прогнозируют 17 градусов и дожди. К концу недели температурный максимум составит 18 градусов.

Завтра на большей части территории Европы переменная облачность. В Мадриде и Париже воздух прогреется до 22 градусов. В Лондоне термометры покажут плюс 17, в Берлине на два градуса выше. В Риме температурный максимум составит 21 градус, в Вене прогнозируют плюс 20. В Будапеште ожидается до 22 выше ноля, столько же и в Белграде. В Варшаве воздух прогреется до 17 градусов. В Афинах температурный максимум составит 23 градуса, столько же термометры покажут и в Анкаре. В Бухаресте и Киеве прогнозируют 22 выше ноля. В Москве ожидаются дожди, там воздух прогреется до плюс 18.

Все новости региона
Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Сирии
Россия признала отставание от США в ракетных двигателях
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
В Минобороны назвали реальные цели удара США по Сирии
Совы следят за сотрудниками университета (фото)
СМИ узнали выводы о причинах трагедии в Кемерово
Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют
Спорт
Назван состав сборной России по хоккею на третий этап Евротура Чешские игры пройдут с 19 по 22 апреля
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь