Прогноз погоды на 17 апреля

В Бричанах и Сороках термометры покажут 20 градусов, в Бельцах плюс 21. В Оргееве на градус выше. В Тирасполе 23 выше ноля. В Комрате и Леове воздух прогреется до 24 градусов. В Кагуле прогнозируют плюс 25.



В столице ночью термометры покажут 10 градусов, днём 23 выше ноля. На среду синоптики прогнозируют 17 градусов и дожди. К концу недели температурный максимум составит 18 градусов.



Завтра на большей части территории Европы переменная облачность. В Мадриде и Париже воздух прогреется до 22 градусов. В Лондоне термометры покажут плюс 17, в Берлине на два градуса выше. В Риме температурный максимум составит 21 градус, в Вене прогнозируют плюс 20. В Будапеште ожидается до 22 выше ноля, столько же и в Белграде. В Варшаве воздух прогреется до 17 градусов. В Афинах температурный максимум составит 23 градуса, столько же термометры покажут и в Анкаре. В Бухаресте и Киеве прогнозируют 22 выше ноля. В Москве ожидаются дожди, там воздух прогреется до плюс 18.