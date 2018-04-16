В лондонской больнице рассказали об улучшении состоянии Сергея Скрипаля
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Состояние здоровья
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Состояние здоровья
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.
12 марта
10 апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы.
Ранее двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория заявила, что о Сергее Скрипале не поступает вообще никакой информации.
«Только сказали, что они чувствуют себя хорошо, как тут же ему опять стало плохо, и тут же мы узнаем, что Юля оказывается, еще не совсем здорова, хотя до этого говорили, что с ними все хорошо. Теперь выясняется, что она будет всю жизнь на таблетках. Ну, тогда отдайте ее мне, пожалуйста, чтобы я за ней ухаживала», — сказала Виктория Скрипаль.