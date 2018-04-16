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19:52 (мск), источник: Интерфакс

В лондонской больнице рассказали об улучшении состоянии Сергея Скрипаля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Состояние здоровья экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, подвергшегося нападению с применением отравляющего вещества, улучшается, он находится не в критическом состоянии, говорится в заявлении Национальной службы здравоохранения Британии.

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4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

10 апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы.

Ранее двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория заявила, что о Сергее Скрипале не поступает вообще никакой информации.

«Только сказали, что они чувствуют себя хорошо, как тут же ему опять стало плохо, и тут же мы узнаем, что Юля оказывается, еще не совсем здорова, хотя до этого говорили, что с ними все хорошо. Теперь выясняется, что она будет всю жизнь на таблетках. Ну, тогда отдайте ее мне, пожалуйста, чтобы я за ней ухаживала», — сказала Виктория Скрипаль.

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