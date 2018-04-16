В лондонской больнице рассказали об улучшении состоянии Сергея Скрипаля

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

«Только сказали, что они чувствуют себя хорошо, как тут же ему опять стало плохо, и тут же мы узнаем, что Юля оказывается, еще не совсем здорова, хотя до этого говорили, что с ними все хорошо. Теперь выясняется, что она будет всю жизнь на таблетках. Ну, тогда отдайте ее мне, пожалуйста, чтобы я за ней ухаживала», — сказала Виктория Скрипаль.