Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии
В России построили тягач «Вощина-1»
Одна из перепутанных в роддоме пермячек подала иск на 10 миллионов
Минобороны заявило о сбитом в Сирии самолете из соседней страны
Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Кризис в отношениях с Западом со времен СССРСтолетняя история советской и российской дипломатии
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Лолита ярко нарядила наследницу к выпускному вечеру - СМИ
71-летняя Васильева показала эффект от процедур
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Федор Добронравов заметно изменился после инсульта – СМИ
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
14:44 (мск), источник: Чердак

Российские медики нашли способ точнее дозировать лекарства при шизофрении

Для этого необходим образец крови и жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией.

Сотрудники Научного центра психического здоровья (г. Москва) разработали способ определения содержания в крови нескольких антипсихотических средств одновременно. Метод выявляет только антипсихотические вещества, и прием других лекарств не влияет на его точность. Он будет особенно полезен для проведения масштабной оценки воздействия таких лекарств на больных шизофренией и более точной их дозировки. Научная статья опубликована в Journal of Chromatographic Science.

Испытуемых набирали среди пациентов Научного центра психического здоровья, которым был поставлен диагноз «шизофрения» Все они принимали соответствующие медикаменты. У участников исследования отбирали кровь из вены с помощью вакуумной системы. Поскольку некоторым пациентам было прописано несколько (два или более) антипсихотиков, в ряде образцов было более одного интересующего медиков вещества. Всего протестировали восемь применяемых в России антипсихотиков, включая зуклопентиксол, хлорпромазин, галоперидол, клозапин и другие, а также часть продуктов их распада.

Из крови пациентов отфильтровывали клетки, оставляя только сыворотку. Далее из сыворотки с помощью метил-трет-бутилового эфира выделяли антипсихотики и продукты их распада. Получившиеся экстракты разделяли на компоненты и определяли концентрацию каждого из них с помощью жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией.

Чувствительность метода составила 0,5−1 нанограммов на миллилитр. Иными словами, такой концентрации вещества в сыворотке было достаточно, чтобы масс-спектрометр его обнаружил. Стоит отметить, что дозы лекарств, используемые при терапии шизофрении, в разы больше. Притом прием других лекарств, не являющихся антипсихотиками, не нарушил точности измерений. Поэтому авторы работы заключили, что предложенный ими метод (жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией) подходит для отслеживания хода лечения больных шизофренией. С его помощью можно определять содержание принимаемых ими препаратов в крови и сравнивать этот параметр с состоянием конкретного пациента даже в том случае, если он проходит терапию несколькими препаратами сразу.

 Зачем российский ученый изучал кал американцев и англичан
Диабет второго типа оказался совсем не тем, чем его считали раньше
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Немецкий школьник нашел тысячелетний клад датского короля
СМИ назвали американские боевые корабли «плавучей кучей мусора»
Литва: российское судно нарушило границу «на несколько метров»
Взлетели до небес. Как отразится рост курса валют на туризме
Депутат объявил о начале «бархатной революции» в Армении
Опубликованы спутниковые фото последствий удара по Сирии
Спорт
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь