Российские медики нашли способ точнее дозировать лекарства при шизофрении

Сотрудники Научного центра психического здоровья (г. Москва) разработали способ определения содержания в крови нескольких антипсихотических средств одновременно. Метод выявляет только антипсихотические вещества, и прием других лекарств не влияет на его точность. Он будет особенно полезен для проведения масштабной оценки воздействия таких лекарств на больных шизофренией и более точной их дозировки. Научная статья опубликована в Journal of Chromatographic Science.

Испытуемых набирали среди пациентов Научного центра психического здоровья, которым был поставлен диагноз «шизофрения» Все они принимали соответствующие медикаменты. У участников исследования отбирали кровь из вены с помощью вакуумной системы. Поскольку некоторым пациентам было прописано несколько (два или более) антипсихотиков, в ряде образцов было более одного интересующего медиков вещества. Всего протестировали восемь применяемых в России антипсихотиков, включая зуклопентиксол, хлорпромазин, галоперидол, клозапин и другие, а также часть продуктов их распада.

Из крови пациентов отфильтровывали клетки, оставляя только сыворотку. Далее из сыворотки с помощью метил-трет-бутилового эфира выделяли антипсихотики и продукты их распада. Получившиеся экстракты разделяли на компоненты и определяли концентрацию каждого из них с помощью жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией.