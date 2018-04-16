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21:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе суд приостановил деятельность образовательного учреждения

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Ленинский районный суд Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении городского МАОУ «Центр образования». Учреждение нарушило санитарно-эпидемиологические требования.

По информации пресс-службы суда, региональный Роспотребнадзор провел плановую проверку в столичном Центре образования. Были произведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах. Выяснилось, что уровень освещения в классах не соответствует гигиеническим нормативам. Сотрудники ведомства составили протокол об административном правонарушении.

Дело в том, что недостаточное освещение влияет на работу зрительного аппарата, на психо-эмоциональную утомляемость, что приводит к снижению работоспособности детей. Поэтому суд признал Центр образования Уфа виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 19 суток. Постановление вступило в законную силу.

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