Жителям Воронежской области предложили доехать до работы на велосипеде

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область присоединится к всероссийской ежегодной акции «На работу на велосипеде». Мероприятие пройдет 18 мая, сообщила пресс-служба Минтранса России.

Главная цель акции — мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта. Кроме того, проходит активная работа по пропаганде здорового образа жизни и привлечение внимания к проблемам сохранения экологии.

Участие в акции может принять любой желающий, для этого достаточно пересесть на двухколесный транспорт и отправиться на нем на учебу, работу или по другим ежедневным делам.

В прошлом году к акции «На работу на велосипеде» присоединились 35 субъектов РФ. В акции участвовали более 200 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 млн человек.

В 2015 году Воронеж стал третьим в России по количеству участников акции «На работу на велосипеде», прошедшей 21 мая. В городе для участия зарегистрировались 567 велосипедистов. Акцию поддержал ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий.