Жителям Воронежской области предложили доехать до работы на велосипеде
Регион присоединится к ежегодной акции 18 мая.
Регион присоединится к ежегодной акции 18 мая.
Воронежская область присоединится к всероссийской ежегодной акции «На работу на велосипеде». Мероприятие пройдет 18 мая, сообщила
Главная цель акции — мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта. Кроме того, проходит активная работа по пропаганде здорового образа жизни и привлечение внимания к проблемам сохранения экологии.
Участие в акции может принять любой желающий, для этого достаточно пересесть на двухколесный транспорт и отправиться на нем на учебу, работу или по другим ежедневным делам.
В прошлом году к акции «На работу на велосипеде» присоединились 35 субъектов РФ. В акции участвовали более 200 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 млн человек.
В 2015 году Воронеж стал третьим в России по количеству участников акции «На работу на велосипеде», прошедшей 21 мая. В городе для участия зарегистрировались 567 велосипедистов. Акцию поддержал ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий.
На сайте организаторов акции — Let’s bike it! — по числу зарегистрированных участников акции на 20 мая 2016 года Воронеж оказался на четвертом месте: приехать на работу на велосипеде захотели 453 человека. Акцию поддержали несколько десятков сотрудников администрации города, в том числе