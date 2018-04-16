Милла Йовович выращивает в саду дыни из Казахстана

Об этом она написала в своем Инстаграме, передает NUR.KZ. Как сообщает знаменитость, перед своей основной работой на съемках нового фильма, актриса любит поработать в огороде.

«На прошлой неделе я проделала большую работу в саду, я прополола все грядки с редисом и салатом. Кстати, салата у меня выросло столько, что ни один человек в мире не смог бы все это съесть», — хвастается звезда.

Помимо редиса и салата, актриса выращивает огурцы, фасоль, и цукини.

«О, я совсем забыла про дыни из Казахстана, которые подарила мне подруга моей мамы. Они очень красиво растут, и я уже их пересадила их сегодня», — пишет актриса.