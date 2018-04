Также The New York Times вместе с The New Yorker получил премию «За служение обществу» — за освещение скандала с домогательствами Харви Вайнштейна. Агентство Reuters стало победителем в номинациях «Художественная фотография» и «Международный репортаж» (последняя за статьи о президенте Филиппин Родриго Дутерте и его антинаркотическую кампанию).