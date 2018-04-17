Джастин Бибер спас девушку от неадекватного ухажера

По данным издания, конфликт начался, когда агрессивный посетитель схватил девушку за горло и начал ее душить. Свидетелем происходящего стал Джастин Бибер. Он ударил наглеца по лицу и прижал к стене, освободив женщину. Позже оказалось, что напавший мужчина находился под действием наркотика.

На данный момент известно, что дебошира задержала полиция — тот атаковал машину, в которой, по его мнению, мог быть Бибер. Он стучал по авто и выкрикивал имя певца, уточняет РЕН ТВ.