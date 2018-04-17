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13:13 (мск), источник: Известия

Джастин Бибер спас девушку от неадекватного ухажера

Популярный певец Джастин Бибер подрался на музыкальном фестивале Coachella в США. Артист вступился за женщину, к которой приставал неадекватный мужчина, сообщает TMZ.

По данным издания, конфликт начался, когда агрессивный посетитель схватил девушку за горло и начал ее душить. Свидетелем происходящего стал Джастин Бибер. Он ударил наглеца по лицу и прижал к стене, освободив женщину. Позже оказалось, что напавший мужчина находился под действием наркотика.

На данный момент известно, что дебошира задержала полиция — тот атаковал машину, в которой, по его мнению, мог быть Бибер. Он стучал по авто и выкрикивал имя певца, уточняет РЕН ТВ.

Ранее в январе стало известно, что в честь Бибера в его родном канадском городе Стратфорде открыли музейную экспозицию. Таким образом музей планировал привлечь молодежную аудиторию.

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