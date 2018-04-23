Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские не сделают большую турбину»: Запад о причине конфуза
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Купите это немедленно: 10 жемчужин детского гардероба
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
В Тартусе в дымовой завесе разгружаются суда из Новороссийска
Монголия обратилась к России за помощью
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Никита Джигурда объявил о свадьбе – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Бейонсе упала во время выступления на Coachella
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
Береговая охрана США не может попасть в Арктику
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
8Танцы для Ким Чен Ира
18:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Ешь и хорошеешь. 7 полезных продуктов для женского здоровья

Писатель Екатерина Мириманова — о продуктах, которые всего за месяц помогут стать стройнее и моложе, а главное, улучшат ваше самочувствие.

Хорошо выглядеть, не прилагая для этого никаких усилий, — это мечта любой женщины. И, кстати, вполне осуществимая, если добавить в свой рацион всего несколько продуктов. Каких именно, рассказывает автор системы самосовершенствования «Минус 60» Екатерина Мириманова.

Жирная рыба (либо печень трески) — не только помогает сохранить молодость кожи благодаря содержащимся в ней жирным кислотам (омега-3 и омега-6), но и улучшает работу мозга.

Кокосовая вода — не молоко, а именно вода! Удовольствие это недешевое, но оно того стоит. Данный продукт помогает увлажнять обезвоженную кожу изнутри, он богат огромным количеством витаминов и микроэлементов. Достаточно выпивать всего один стаканчик натощак, чтобы поддерживать водный баланс в течение дня.

Гималайская розовая соль — гораздо полезнее соли обычной. Ее ежедневное употребление улучшает цвет лица и увеличивает нашу активность, ведь в ней содержится большое количество железа. А благодаря высокому содержанию натрия она помогает контролировать настроение в критические дни, позволяет избежать сухости кожи. Можно заменить обычную соль на кухне на розовую, а можно дополнительно съедать натощак пару кристаллов.

Минеральная столовая вода — содержит магний, литий и другие полезные микроэлементы. И не содержит примесей воды водопроводной. Всегда держите бутылку минеральной воды под рукой, так вы будете употреблять большее количество жидкости.

Кунжутное масло содержит в своем составе фитостеролы, благотворно влияющие на иммунитет, состояние кожи, функции эндокринной и репродуктивной системы, обладает бактерицидным и противогрибковым действием. Его можно добавлять в салаты, но я предпочитаю использовать его при готовке. Оно придает блюдам очень приятный оттенок.

Льняное масло богато витамином Е, то есть является мощным антиоксидантом. Помогает справляться с запорами, тем самым способствует похудению. Для налаживания работы кишечника достаточно принимать одну столовую ложку натощак. Если вы не можете выпить ложку масла, можно заправлять им салаты и поливать хлеб для бутерброда.

Сок из огурца и сельдерея очень полезно употреблять хотя бы пару раз в неделю! Он содержит огромное количество витаминов и микроэлементов. Помогает устранить отечность, вывести воду из организма. И почти не содержит калорий.

«Хотелось кричать: „Гол!“» Отзывы зрителей о фильме «Тренер»
Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
Машков предложил изменить название «Табакерки»
В Киеве намерены вернуть проживающих в России украинцев
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
На Кировскую область обрушился мощный снегопад (фото)
В Воронеже умер экс-басист группы «Сектор газа»
Спорт
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, обвиняемый в махинациях с налогами, попросил суд дать ему ему доступ к аналогичному делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь