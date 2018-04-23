Ешь и хорошеешь. 7 полезных продуктов для женского здоровья

Хорошо выглядеть, не прилагая для этого никаких усилий, — это мечта любой женщины. И, кстати, вполне осуществимая, если добавить в свой рацион всего несколько продуктов. Каких именно, рассказывает автор системы самосовершенствования «Минус 60» Екатерина Мириманова.

Жирная рыба (либо печень трески) — не только помогает сохранить молодость кожи благодаря содержащимся в ней жирным кислотам (омега-3 и омега-6), но и улучшает работу мозга.

Кокосовая вода — не молоко, а именно вода! Удовольствие это недешевое, но оно того стоит. Данный продукт помогает увлажнять обезвоженную кожу изнутри, он богат огромным количеством витаминов и микроэлементов. Достаточно выпивать всего один стаканчик натощак, чтобы поддерживать водный баланс в течение дня.

Гималайская розовая соль — гораздо полезнее соли обычной. Ее ежедневное употребление улучшает цвет лица и увеличивает нашу активность, ведь в ней содержится большое количество железа. А благодаря высокому содержанию натрия она помогает контролировать настроение в критические дни, позволяет избежать сухости кожи. Можно заменить обычную соль на кухне на розовую, а можно дополнительно съедать натощак пару кристаллов.

Минеральная столовая вода — содержит магний, литий и другие полезные микроэлементы. И не содержит примесей воды водопроводной. Всегда держите бутылку минеральной воды под рукой, так вы будете употреблять большее количество жидкости.

Кунжутное масло содержит в своем составе фитостеролы, благотворно влияющие на иммунитет, состояние кожи, функции эндокринной и репродуктивной системы, обладает бактерицидным и противогрибковым действием. Его можно добавлять в салаты, но я предпочитаю использовать его при готовке. Оно придает блюдам очень приятный оттенок.

Льняное масло богато витамином Е, то есть является мощным антиоксидантом. Помогает справляться с запорами, тем самым способствует похудению. Для налаживания работы кишечника достаточно принимать одну столовую ложку натощак. Если вы не можете выпить ложку масла, можно заправлять им салаты и поливать хлеб для бутерброда.