Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других»
Накануне юбилея Валерии «АиФ» поговорил с певицей о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Накануне юбилея Валерии «АиФ» поговорил с певицей о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
17 апреля певица Валерия празднует юбилей, который отметит масштабными шоу «К солнцу» 20 и 21 апреля в столичном «Крокусе». Накануне артистка рассказала АиФ.ru о нежелании своих детей встречаться с биологическим отцом, о своих главных достижениях, почему не желает говорить о прошлом, и что сделала, чтобы «постройнел» Иосиф Пригожин.
Владимир Полупанов: — Когда ты поняла, что ты звезда?
Валерия: — Не очень люблю это слово. Я поняла, что стала узнаваемой в определенный момент времени. Это случилось не в одночасье — не было такого, что я проснулась знаменитой. А тогда, когда количество переросло в качество. В один воскресный день пошла в районе Таганки в магазин и на рынок. И несколько человек меня одновременно узнали на улице. А я по привычке пошла одна. Прихожу домой и думаю: «Всё, наверно, мне так одной нельзя ходить по улице». С одной стороны испытала радость, с другой неловкость. Просто не знала, как себя вести. Очень хорошо это помню. Это было, когда вышел альбом на английском The Taiga Simphony (1992 г.), клипы крутились по телевидению, когда я несколько месяцев кряду была телеэкране, появляясь в конкурсе «Утренняя звезда». Но звездой я себя не ощущаю до сих пор. Я просто делала и продолжаю делать своё любимое дело.
— Жалела ли ты
— Почти сразу же пожалела. Я чувствовала, что там ведется своя внутренняя игра, и исход будет примерно такой (от России делегировали украинскую певицу Анастасию Приходько — Ред.). Это было так очевидно, что всё уже заранее решено, что мне даже не было обидно. Я даже испытала некоторое облегчение, что ответственность представить страну лежит не на мне. Правда, после этого началось
— А что ты считаешь своим главным достижением?
— Всегда сложно отвечать на вопросы, касающиеся «самого-самого». Чувство удовлетворения не связано с
— Насколько биографична твоя новая песня «Любовь и боль»? Или это
— Конечно, собирательный образ. Люди некоторые мне тут пишут: «Отпусти уже свою боль». В этой песне даже краешком сознания я не зацепилась за свое прошлое. У меня другие картинки перед глазами, когда пою эту песню. Скорее, эта песня про Эдит Пиаф, про жизнь актрисы, отдавшей себя служению сцене. Да, у нее есть своя история любви, которой пренебрегли. И в итоге актриса выбирает сцену, а не любовь.
— Никто из твоих детей никогда не выказывал желания встретиться с биологическим отцом — Александром Шульгиным?
— Нет. Никто. Сеня
— Ты ведешь очень правильный образ жизни, ешь полезную, но не очень вкусную еду…
— Ну, почему это «невкусную»?!! Я готова тебя перебить. Я ем очень вкусную еду. Не люблю питаться невкусно.
— Но
— Конечно. Бывает такое — мы едим очень нездоровую пищу. Особенно, когда едем на отдых в Дубай — там столько нездоровой еды в большом количестве, что удержаться невозможно. Так что периодами. Мы себе много позволяем на отдыхе, а потом опять возвращаемся к правильной и здоровой еде.
— Удалось ли тебе Иосифа Пригожина (супруга) подсадить на здоровую пищу и заниматься йогой?
— Йогой — нет. Но питается он сейчас совсем
— В 2008 году ты выпустила английскийальбом «Out of Control». Это была попытка сделать карьеру на Западе. Если бы тебе сейчас предложили еще раз попробовать, могла бы повторить этот опыт?
— В данный момент времени точно нет. Мы так устали. Столько сил потрачено на подготовку к юбилейному шоу. Я бы взяла некоторое время для передышки. Не знаю, какая я из этого юбилейного марафона выйду. Будет ли у меня наполнение или, наоборот, опустошение. В любом случае не думаю, что это была бы хорошая идея. Всему своё время.
— Тебя сейчас довольно много в информационном пространстве.
— У меня есть ощущение передозировки от программ, касающихся моей личной жизни. У меня не может быть несколько биографий, чтобы порадовать зрителя новыми фактами. Всё равно получается одна и та же тема. Я соглашаюсь на съёмки, всегда оговаривая, что не говорю про прошлое. Но всё равно выруливают на ту же самую тему. Господи! Ну, сколько можно?! Пощадите! Никому это уже не нужно. Когда ты готовишься к
— Алсу выпустила новый клип, и ты анонсировала его у себя на страничке в Instagram. Вообще, не часто такое увидишь, когда артисты пиарят не свои клипы. Твои клипы, интересно,
— Это как раз очень распространенная практика. Те люди, кто общаются, дружат, испытывают симпатию (и творческую, и человеческую) — мы поддерживаем друг друга. Это нормально.
— Сформулировала ли ты для себя принципы, по которым стараешься жить? Я сейчас не про правильное питание.
— О нем я уже, кстати, не могу говорить тоже. Один из основных принципов — жить так, чтобы людям, находящимся рядом с тобой, жилось лучше. Это касается и семейной жизни, и творческой. Мне хочется, чтобы общаясь со мной, приходя на мои концерты, людям становилось легче, чтобы они напитывались положительной энергией. У меня у самой полно проблем, как у любого человека. Но я не привыкла их вешать на других людей. Не хочу этого делать.