Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других»

17 апреля певица Валерия празднует юбилей, который отметит масштабными шоу «К солнцу» 20 и 21 апреля в столичном «Крокусе». Накануне артистка рассказала АиФ.ru о нежелании своих детей встречаться с биологическим отцом, о своих главных достижениях, почему не желает говорить о прошлом, и что сделала, чтобы «постройнел» Иосиф Пригожин.

Владимир Полупанов: — Когда ты поняла, что ты звезда?

Валерия: — Не очень люблю это слово. Я поняла, что стала узнаваемой в определенный момент времени. Это случилось не в одночасье — не было такого, что я проснулась знаменитой. А тогда, когда количество переросло в качество. В один воскресный день пошла в районе Таганки в магазин и на рынок. И несколько человек меня одновременно узнали на улице. А я по привычке пошла одна. Прихожу домой и думаю: «Всё, наверно, мне так одной нельзя ходить по улице». С одной стороны испытала радость, с другой неловкость. Просто не знала, как себя вести. Очень хорошо это помню. Это было, когда вышел альбом на английском The Taiga Simphony (1992 г.), клипы крутились по телевидению, когда я несколько месяцев кряду была телеэкране, появляясь в конкурсе «Утренняя звезда». Но звездой я себя не ощущаю до сих пор. Я просто делала и продолжаю делать своё любимое дело.

— Жалела ли ты когда-нибудь, что участвовала в отборочном туре «Евровидения-2009», уже будучи в статусе популярной артистки?

— Почти сразу же пожалела. Я чувствовала, что там ведется своя внутренняя игра, и исход будет примерно такой (от России делегировали украинскую певицу Анастасию Приходько — Ред.). Это было так очевидно, что всё уже заранее решено, что мне даже не было обидно. Я даже испытала некоторое облегчение, что ответственность представить страну лежит не на мне. Правда, после этого началось какое-то безумие, развернулась противостояние неких сил, какая-то борьба кланов. Но было приятно, что мне позвонило огромное количество людей со словами поддержки.

— А что ты считаешь своим главным достижением?

— Всегда сложно отвечать на вопросы, касающиеся «самого-самого». Чувство удовлетворения не связано с какой-то конкретной наградой, премией или победой. Скорее, с какими-то знаковыми концертами. Сразу всплывает в памяти концерт в «Альберт-холле» в Лондоне в 2015-м. Для меня это была высокая планка. Честно признаюсь, не очень хотела этот концерт. Я не представляла себе, как можно эту высокую планку взять. Такая площадка ответственная! Столько всего надо было подготовить. Но, тем не менее, когда это случилось, я поняла, что по эмоциям это было самое яркое, что я испытала за свою творческую жизнь. И моё нынешнее шоу «К солнцу» — тоже знаковый момент. Не потому, что это юбилейное шоу, мне кажется, оно у нас получилось очень хорошим.

— Насколько биографична твоя новая песня «Любовь и боль»? Или это всё-таки собирательный образ, метафора, так сказать?

— Конечно, собирательный образ. Люди некоторые мне тут пишут: «Отпусти уже свою боль». В этой песне даже краешком сознания я не зацепилась за свое прошлое. У меня другие картинки перед глазами, когда пою эту песню. Скорее, эта песня про Эдит Пиаф, про жизнь актрисы, отдавшей себя служению сцене. Да, у нее есть своя история любви, которой пренебрегли. И в итоге актриса выбирает сцену, а не любовь.

— Никто из твоих детей никогда не выказывал желания встретиться с биологическим отцом — Александром Шульгиным?

— Нет. Никто. Сеня как-то виделся случайно в ресторане. Забавная встреча была. И всё.

— Ты ведешь очень правильный образ жизни, ешь полезную, но не очень вкусную еду…

— Ну, почему это «невкусную»?!! Я готова тебя перебить. Я ем очень вкусную еду. Не люблю питаться невкусно.

— Но когда-нибудь ты ешь вкусную, но не полезную еду?

— Конечно. Бывает такое — мы едим очень нездоровую пищу. Особенно, когда едем на отдых в Дубай — там столько нездоровой еды в большом количестве, что удержаться невозможно. Так что периодами. Мы себе много позволяем на отдыхе, а потом опять возвращаемся к правильной и здоровой еде.

— Удалось ли тебе Иосифа Пригожина (супруга) подсадить на здоровую пищу и заниматься йогой?

— Йогой — нет. Но питается он сейчас совсем по-другому. 2 месяца как. Отвечая, сколько калорий он ест в день, говорил: «1200». А тогда он сидел на диете. А я отвечала: «1200 — это учитывая “забор” моей крови». Это был первый этап поворота к здоровому питанию. Но сейчас он добровольно питается очень разумно. Хотя себя не ограничивает, не даёт себе установку сидеть на диете. Но уже сам подход к тому, что он ест, правильный и здоровый. Он постройнел. Мне нравится его настрой.

— В 2008 году ты выпустила английскийальбом «Out of Control». Это была попытка сделать карьеру на Западе. Если бы тебе сейчас предложили еще раз попробовать, могла бы повторить этот опыт?

— В данный момент времени точно нет. Мы так устали. Столько сил потрачено на подготовку к юбилейному шоу. Я бы взяла некоторое время для передышки. Не знаю, какая я из этого юбилейного марафона выйду. Будет ли у меня наполнение или, наоборот, опустошение. В любом случае не думаю, что это была бы хорошая идея. Всему своё время.

— Тебя сейчас довольно много в информационном пространстве. Когда-то я спросил Земфиру, почему она редко дает интервью. Она мне ответила, что в какой-то момент «передознула» собой публику. Теперь отсиживается. У тебя нет этого ощущения передозировки?

— У меня есть ощущение передозировки от программ, касающихся моей личной жизни. У меня не может быть несколько биографий, чтобы порадовать зрителя новыми фактами. Всё равно получается одна и та же тема. Я соглашаюсь на съёмки, всегда оговаривая, что не говорю про прошлое. Но всё равно выруливают на ту же самую тему. Господи! Ну, сколько можно?! Пощадите! Никому это уже не нужно. Когда ты готовишься к каким-то концертам, тебе приходится сниматься в телепрограммах, чтобы использовать это, как повод рассказать о главном, ради чего ты пришёл — о концертах. А о чем мы говорим в результате, уже зависит от профессионализма журналистов. И я очень благодарна тем твоим коллегам, которые не идут самой проторенной дорожкой, которая много раз всеми исхожена. Поэтому обязательно буду делать информационную паузу после этих концертов. Уйду в тень.

— Алсу выпустила новый клип, и ты анонсировала его у себя на страничке в Instagram. Вообще, не часто такое увидишь, когда артисты пиарят не свои клипы. Твои клипы, интересно, кто-то из коллег размещал у себя на страничках?

— Это как раз очень распространенная практика. Те люди, кто общаются, дружат, испытывают симпатию (и творческую, и человеческую) — мы поддерживаем друг друга. Это нормально.

— Сформулировала ли ты для себя принципы, по которым стараешься жить? Я сейчас не про правильное питание.