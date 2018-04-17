Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского
В России построили тягач «Вощина-1»
8-летняя дочка Татьяны Арнтгольц прыгнула с высоты 170 метров
Путин сделал предупреждение в связи с ударами США по Сирии
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Асад сделал заявление после удара США
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Глава Ла Лиги: Россия может принять матч чемпионата Испании
Украинский боксер отказался драться с Гассиевым в России
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Наталья Орейро попала в больницу с нервным истощением
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10Самые живописные мосты мира
03:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Продукция некоторых производителей угрожает здоровью приморцев

В продукции некоторых приморских производителей были обнаружены опасные и вредные для здоровья человека вещества, об этом DEITA. RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Источник: ДЕЙТА

К ней относятся — красноперка охлажденная, мясо краба варено-мороженое, лососевая икра, пресервы из сельди, сельдь слабосоленая, горбуша холодного копчения, пеленгас охлажденный, вареная говяжья колбаса, мед липовый, кефир, молоко сырое, а также пшеница и соевый жмых.

Во всех партиях названной продукции обнаружено превышение уровня бактериальной обсеменённости, несоответствие органолептическим показателям, бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, превышение допустимого содержания хлористого натрия, метаболиты нитрофуранов, личинки гельминтов скребней и нематод.

Полученные результаты внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Таисия Масина.

Все новости региона
 Экстренно закрыт маршрут троллейбуса во Владивостоке
Скандал со Starbucks продолжает разворачиваться
Дональд Трамп отложил падение рубля
СМИ сообщили о ракетном обстреле базы Думейр в Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
В «Роскосмосе» признали отставание от США в ракетных двигателях
СМИ узнали выводы о причинах трагедии в Кемерово
Кольца за $100 тыс сочли бижутерией и чуть не продали как хлам
Чем владеют богатейшие депутаты России
Спорт
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанцев
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь