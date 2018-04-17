Продукция некоторых производителей угрожает здоровью приморцев

К ней относятся — красноперка охлажденная, мясо краба варено-мороженое, лососевая икра, пресервы из сельди, сельдь слабосоленая, горбуша холодного копчения, пеленгас охлажденный, вареная говяжья колбаса, мед липовый, кефир, молоко сырое, а также пшеница и соевый жмых.
Во всех партиях названной продукции обнаружено превышение уровня бактериальной обсеменённости, несоответствие органолептическим показателям, бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, превышение допустимого содержания хлористого натрия, метаболиты нитрофуранов, личинки гельминтов скребней и нематод.
Полученные результаты внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.