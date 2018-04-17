Жилье без прописки

Продажу микродолей (например, 1/100) в квартирах и домах могут запретить, а также ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц. Прописаться удастся только в том случае, если на каждого проживающего будет приходиться не менее учетной нормы площади. Так, в Москве это 10 кв. м, в ряде регионов — 15. При этом ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей. Соответствующий законопроект готовы поддержать в правительстве, разногласия перед первым чтением устранены, рассказали четыре собеседника «Известий», знакомых с итогом обсуждения документа. Эксперты полагают, что новация поможет в борьбе с «резиновыми квартирами».

Поправки в Жилищный кодекс РФ и закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения…» в декабре 2017 года внесли Павел Крашенинников, Александр Сидякин (оба — «Единая Россия») и Галина Хованская («Справедливая Россия»). Для борьбы с так называемыми резиновыми квартирами, в которых регистрируются десятки, а порой и сотни человек, они предложили два новшества.

Первое — запретить собственникам регистрировать на своей жилплощади жильцов, если на них будет приходиться менее учетной нормы площади. Ее размер по стране отличается: в Москве, например, это 10 кв. м, есть регионы, где он составляет 15 кв. м. Это требование не будет распространяться на супругов, родителей и детей собственника. Других лиц в этом случае можно будет вселить в квартиру только, если суд признает их членами семьи.

Второе предложение — запретить дробить жилье на микродоли, реально проживать на которых невозможно. Минимально допустимый размер жилплощади должен гарантировать человеку возможность вселения и быть не менее учетной нормы, говорится в законопроекте. Исключение — случаи приватизации, наследования и другие, когда право на часть помещения возникает в силу закона.

В начале апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на документ, рассказали «Известиям» три собеседника, знакомых с итогами рассмотрения. В частности, была раскритикована идея ограничить право граждан на вселение третьих лиц. Против документа выступали Минстрой и МВД. Однако уже на прошлой неделе прошло согласительное совещание разработчиков законопроекта и представителей ведомств.

Павел Крашенинников пояснил «Известиям», что по его итогам решено принять законопроект в первом чтении, а уже ко второму подготовить поправки. Галина Хованская сообщила, что авторы документа с замечаниями согласны: круг лиц, на которых не распространяется требование об учетной норме при регистрации, необходимо расширить. В частности, включив в него категории граждан, в отношении которых у собственников есть обязательства по их содержанию.

— Мне понравилось, что на обсуждении не было желания просто написать отрицательный отзыв, а была попытка проблему решить, так как все понимают, что она существует. Мне представляется, что мы нашли подход, — заявила «Известиям» Галина Хованская.

Новеллы не нарушают прав собственников, поскольку не распространяются на родственников и членов семьи, пояснила она. Скорее можно говорить о нарушении конституционного права на жилье, если право собственности дробится и в результате обладатель небольшой доли просто выживает другого собственника. По словам депутата, судебная практика защищает таких людей, однако пока нет необходимой законодательной базы.

В 2013 году Верховный суд РФ постановил, что собственник доли в жилье «не обладает безусловным правом на вселение в него». Это право зависит от размера доли и возможности выделить ее, то есть использовать жилье всеми его собственниками без нарушения прав друг друга.

Проект направлен на пресечение фиктивной регистрации граждан и никоим образом не нарушает их права, полагает исполнительный директор юркомпании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов. Сейчас не редки случаи, когда граждане покупают незначительную долю в домах и квартирах исключительно с целью получить регистрацию, однако реально живут по другим адресам, отметил эксперт.