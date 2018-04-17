Прокуратура занялась нацпарком и заповедником в Приморье

Их выявили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае. Отмечается, что нарушения весьма серьезные — они создали угрозу экологии, а также редкой флоре и фауне.

Местные жители указали общественникам на то, что на охраняемую природную территорию фактически есть доступ посторонним лицам, из-за чего возникают крупные возгорания лесных насаждений. С собранной информацией активисты ОНФ обратились в прокуратуру, которая, проведя проверку, нарушения подтвердила.

Теперь администрации заповедника и национального парка необходимо принять серьезные меры по недопущению подобных нарушений впредь.