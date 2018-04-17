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03:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокуратура занялась нацпарком и заповедником в Приморье

Нарушения выявлены в работе национального парка «Зов тигра» и Лазовского заповедника, сообщает DEITA. RU.

Их выявили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае. Отмечается, что нарушения весьма серьезные — они создали угрозу экологии, а также редкой флоре и фауне.

Местные жители указали общественникам на то, что на охраняемую природную территорию фактически есть доступ посторонним лицам, из-за чего возникают крупные возгорания лесных насаждений. С собранной информацией активисты ОНФ обратились в прокуратуру, которая, проведя проверку, нарушения подтвердила.

Теперь администрации заповедника и национального парка необходимо принять серьезные меры по недопущению подобных нарушений впредь.

Таисия Масина.

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