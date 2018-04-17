В Москве началась первая в этом году гроза
Ранее Гидрометцентр России сообщал, что на этой неделе может выпасть до половины месячной нормы осадков.
Ранее Гидрометцентр России сообщал, что на этой неделе может выпасть до половины месячной нормы осадков.
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первая весенняя гроза началась в столице, передает во вторник корреспондент ТАСС. Раскаты грома и вспышки молний наблюдаются в центре города, а также в подмосковной Балашихе.
Ранее Гидрометцентр России сообщал, что на этой неделе может выпасть до половины месячной нормы осадков. Как сообщается на сайте ведомства, кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник днем.
Ветер южный с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.