Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского
В России построили тягач «Вощина-1»
15 невероятных фотографий, на которых показано рождение ребенка
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина
Полузащитник «Локомотива» признан самым ценным игроком тура РФПЛ
Рианна напугала поклонников странным нарядом
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
10 материалов для дома, которых стоит опасаться
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
10Самые живописные мосты мира
01:06 (мск), источник: ТАСС

В Москве началась первая в этом году гроза

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что на этой неделе может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 50% 751 мм рт. ст. 7 м/с

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первая весенняя гроза началась в столице, передает во вторник корреспондент ТАСС. Раскаты грома и вспышки молний наблюдаются в центре города, а также в подмосковной Балашихе.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что на этой неделе может выпасть до половины месячной нормы осадков. Как сообщается на сайте ведомства, кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник днем.

Ветер южный с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Все новости региона
 Девушка из Чувашии стала победительницей конкурса "Мисс Россия" (фото)
Как сильно было задето самолюбие президента США, можно только гадать
Укрепили рубль: Трамп отложил введение новых санкций
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
Какого алкоголя могут лишиться россияне из-за санкций
В «Роскосмосе» признали отставание от США в ракетных двигателях
СМИ узнали выводы о причинах трагедии в Кемерово
В Минобороны назвали реальные цели удара США по Сирии
Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют
Спорт
«Ак Барс» победил ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанцев
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь