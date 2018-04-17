В Москве началась первая в этом году гроза

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первая весенняя гроза началась в столице, передает во вторник корреспондент ТАСС. Раскаты грома и вспышки молний наблюдаются в центре города, а также в подмосковной Балашихе.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что на этой неделе может выпасть до половины месячной нормы осадков. Как сообщается на сайте ведомства, кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник днем.